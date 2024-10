Inquietud al Mollerussa pels problemes de cobrament

Publicat per MARC PERELLÓ SALVIA Verificat per Creat: Actualitzat:

“La passada temporada els impagaments van arribar el mes d’abril, que ara ja no hagin pogut fer front a la nòmina del setembre és preocupant”, explicava ahir a SEGRE un membre de la plantilla del Mollerussa de la passada campanya, que va assenyalar que tant a ell com a altres companys encara els deuen un mínim de tres mensualitats. Aquesta preocupació és la que va portar jugadors de l’actual plantilla a queixar-se dilluns al president Josep Gené, segons van ratificar ahir membres de la mateixa consultats i que, com va publicar ahir aquest diari, va fer que Gené presentés la dimissió aquell mateix dia. El dirigent, que es va fer càrrec del club el passat 10 de maig, va relegar qualsevol explicació a una roda de premsa que va anunciar per demà divendres, sense confirmar-ne l’hora.

Plou sobre mullat en la mala situació econòmica del Mollerussa. El curs passat, després d’uns primers problemes econòmics el novembre del 2023, quan es va produir un retard en el cobrament reparat amb certa rapidesa, la crisi va esclatar a començaments de maig d’aquest any quan, una vegada assegurada la permanència a Tercera RFEF, categoria en la qual debutaven, el llavors entrenador, Jordi Cortés, va denunciar després de perdre 3-2 al camp de la Muntanyesa, que “un grup” de jugadors “porta mesos sense cobrar i ho estan passant malament”. Un membre d’aquesta plantilla lamentava ahir que “tenim zero esperances de cobrar”. Poc després de les declaracions de Cortés, el llavors president, Jaume Vallverdú, va presentar la dimissió i es va fer càrrec del club Josep Gené. Diversos integrants de la plantilla de la passada temporada van denunciar al juny els impagaments a AFE, deute que el club va poder saldar gràcies al suport financer de l’empresa Prefabricats Pujol, ja amb Gené al capdavant de l’entitat. En l’actual exercici, la plantilla ha cobrat la mensualitat corresponent a l’agost, però ja té pendent la del setembre, quan està finalitzant el mes d’octubre. “Estem preocupats”, admetien ahir alguns jugadors. La setmana passada, el director esportiu, Robert Palau, va ser destituït del càrrec.