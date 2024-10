Marc vola a Tailàndia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Marc Márquez (Ducati) va ser ahir el més ràpid en la Practice del Gran Premi de Tailàndia de motociclisme, obrint l’antepenúltima cita del campionat a ritme de rècord absolut del Chang International Circuit i superant altres Ducati com les de Jorge Martín, Enea Bastianini i Francesco Bagnaia. Poques sorpreses en l’arrancada del Thai GP. La pista de Chang va comprovar que el de Cervera continua sent ràpid, molt ràpid, ara que ja coneix bé la seua Ducati de l’equip Gresini i que cada vegada està més en forma a nivell físic. I com va succeir el 2019, quan es va proclamar campió del món de MotoGP davant dels aficionats tailandesos, va començar la cita del 2024 donant-ho tot.

“He fet una volta molt bona. La veritat és que és bo començar de bona manera divendres, però dissabte l’objectiu clar i realista és estar a segona fila”, va dir Marc després de la sessió, deixant clar que les opcions de títol són “impossibles. Són dos pilots. Si fos un, mira, però amb dos no”, va assenyalar.El de Cervera va marcar un millor crono d’1:29:165 amb el qual va batre el rècord absolut de la pista tailandesa, poc després que tingués per escassos minuts aquest honor un Jorge Martín que va ser segon, 110 mil·lèsimes del lleidatà i superant, en aquesta primera batalla del cap de setmana, el seu gran rival pel títol, l’italià Francesco Pecco Bagnaia. En aquest cara a cara que marca aquesta cita, perquè Martín té tot just un coixinet de 20 punts sobre el doble vigent campió mundial dalt del campionat, es va ficar pel mig l’encara company de Bagnaiai i compatriota, Enea Bastianini. Però entre Márquez i Bagnaia, entre primer i quart, tot just hi va haver 195 mil·lèsimes de segon. Es preveu una lluita per la pole position molt ajustada i l’Esprint d’avui pot estar més renyit que mai. I és que ahir van caure els rècords, en una jornada estratègica per evitar donar roda als rivals, i amb un domini absolut de Ducati. També estarà en aquesta lluita per la pole Àlex Márquez (Ducati), que va ser vuitè.