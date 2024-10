Empat davant d'un gran rival

Publicat per Área 11 Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa continua sumant. Ahir va aconseguir un més que valuós punt en un dels camps més complicats de la categoria. Els de Moha el Yaagoubi van estar fins i tot molt a prop d’aconseguir els tres. El conjunt del Pla d’Urgell va poder quallar un bon partit malgrat el rival que tenia davant.

Després d’uns primers compassos d’igualtat, l’Hospitalet va prendre el comandament del partit i va començar a generar perill davant de la porteria d’Albert Batalla. La primera ocasió clara de gol va arribar abans de la primera mitja hora de joc. El porter dels del Pla d’Urgell va realitzar una bona intervenció a tir de Vitalie.La rèplica va arribar poc després en un xut de Zourdine des de la frontal de l’àrea, però el cuir va sortir per sobre del travesser de la porteria riberenca.Els minuts es van anar consumint fins que va aparèixer Jofre. Una bona recuperació de Lamin al centre del camp va acabar amb una pilota oberta per a Zourdine que va assistir Jofre perquè aquest aconseguís avançar el Mollerussa en el marcador.Un gol molt celebrat pels aficionats desplaçats des de terres lleidatanes. A l’Hospitalet no li va quedar temps per intentar una reacció i anar-se’n al vestidor amb un marcador més favorable. Després del pas pels vestidors, els frangi-rojos van saltar al terreny de joc amb molta més intensitat i abocats davant d’Albert Batalla per aconseguir el seu primer objectiu, que no era cap altre que empatar.Als 63 minuts, Lluís Estebe va estar molt a prop d’aconseguir-ho. Ni els canvis realitzats pel tècnic local, Jordi Canals, van canviar la dinàmica del partit. Molta voluntat en el conjunt riberenc i poc més.Per la seua part, el Mollerussa es tancava ben enrere, defensant el seu gol, i intentant sorprendre el rival al contraatac per assestar un nou cop. No ho va aconseguir.Ja a la recta final, i amb l’Hospitalet encara viu, va aparèixer la millor versió dels riberencs. I Pol Ballesteros va aconseguir igualar el marcador. Quedava encara temps perquè pogués passar de tot. Però cap dels dos equips va ser capaç de rematar la feina. Els de Canals ho van intentar fins al final, però es van trobar un autèntic mur davant.Amb aquest empat, el Mollerussa encadena tres empats seguits fora de casa que li permeten escalar fins a la novena posició, amb nou punts i a l’espera de conèixer els resultats de la resta de la jornada.

Moha: “Estic molt content perquè el rival era complicat”

L’entrenador del Mollerussa es va mostrar content pel punt que l’equip ha aconseguit. “La veritat és que estic molt content perquè el rival era complicat per les dimensions del camp. Tanmateix, hem fet un gran treball tot l’equip i aquí hi ha la recompensa. Nosaltres sempre sortim a guanyar i no hem d’afluixar”.D’altra banda, sobre el partit va apuntar que “l’Hospitalet ha tingut a la primera part el domini de la pilota, però nosaltres l’hem contrarestat amb un bloc alt per intentar recuperar pilotes. En un d’ells hem aconseguit avançar-nos en el marcador. En la segona meitat, el rival ha fet un pas endavant i ens ha empatat. Malgrat això, l’equip ha estat molt bé”, va assegurar.“El Mollerussa és un equip en construcció i a poc a poc s’està veient”, va concloure Moha el Yaagoubi, el tècnic dels del Pla d’Urgell, que ja pensen en diumenge vinent, quan visitaran la Muntanyesa.

L’Atlètic Lleida visita el Badalona disposat a revertir la mala ratxa

L’Atlètic Lleida visita avui el CF Badalona (12.00) en un partit en el qual l’equip que entrena Gabri intentarà trencar la seua mala ratxa, després d’haver encadenat quatre derrotes i després de sumar només un dels últims 15 punts en joc.El tècnic de l’equip lleidatà explicava que “després del partit contra el Tona, l’equip va acabar preocupat perquè són situacions complicades. Cal fer autocrítica i buscar solucions per revertir-ho”.Quant al rival d’avui, que porta quatre derrotes, un empat i dos victòries, va comentar que “el projecte del Badalona és sòlid i consolidat. És un equip amb experiència a Tercera RFEF i a categories superiors”. Va afegir que espera un partit “igualat, amb dinàmiques similars i els dos tenim necessitat de punts. El seu projecte els obliga a ser a la zona alta de la taula, però la seua dinàmica actual els ha agafat a contrapeu”, va indicar.