El Robles Lleida perd el primer partit a casa, en un final ajustat i polèmic.

El Robles va perdre ahir el primer partit a casa de la temporada al caure contra el Basket Almeda (60-61) en un duel que va tenir guanyat l’últim quart, en el qual va assolir una renda per 12 punts, però que va acabar perdent en un final ajustat i polèmic, que es va decantar per a les visitants en un triple a l’última jugada. Així, les lleidatanes encaixen la segona derrota consecutiva, aquesta davant d’un rival que encara no coneixia la victòria i amb una imatge molt pitjor que en l’última jornada a Sevilla, on el triomf també es va escapar en els instants finals.

El Robles va començar dominant, i van ser puntals d’atac Laura Biczó i Carla Fernández, com ja era habitual en els quintets del Robles. L’hongaresa va ser dominant als dos costats de la pista i va acabar com a màxima anotadora (17) i màxima rebotejadora (11) del partit. El primer quart, malgrat estar igualat, va acabar amb avantatge local (17-13). El segon quart va empitjorar per al Robles, i malgrat els ajustaments de Petrus, el duel se’n va anar al descans amb 27-28 en el marcador a favor de les de Cornellà. El tercer quart va ser el millor amb diferència del Robles, amb una grandíssima actuació defensiva de Gil i Biczó, que va continuar anotant i liderant en un Robles que va afrontar l’últim quart amb 8 a dalt (50-42). Així, les lleidatanes van assolir una màxima renda de 12 punts. Malgrat això, van deixar anar l’avantatge i la visitant Pujol va anotar un triple amb fortuna a falta de 9 dècimes que va posar davant l’Almeda (60-61). El Robles encara va tenir una última jugada per guanyar, en la qual Iris Tribó va ser víctima d’una falta que no es va assenyalar.El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va atribuir la derrota a la “mentalitat” de l’equip i va dir que “els partits s’han de matar quan es pot” i que les jugadores van tenir “por al final”.