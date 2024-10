Empat sense pólvora

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va sumar un punt a Badalona que li va permetre trencar la mala dinàmica de quatre derrotes consecutives, encara que, per contra, va afegir un altre partit, i ja en van quatre de seguits, sense veure porteria. Els lleidatans van dominar la primera meitat i els minuts finals, encara que no va ser suficient per trencar l’ordenada defensa d’un Badalona que també va gaudir d’ocasions per emportar-se el triomf.

Els de Gabri van portar el ritme del xoc i el van accelerar amb alguna pilota llarga buscant Sule i Sidibé i amb les internades de Joanet per la dreta. Mentrestant, el Badalona va apostar per una defensa de cinc ben plantada i compacta, esperant les seues oportunitats al contraatac. Als 18 minuts, Rico va disparar una falta que va desviar la barrera, però Pau Torres va aconseguir agafar la pilota. Abans del descans, Piñol va desaprofitar la millor ocasió per al Badalona en una passada dins de l’àrea que va ser desviada al pal per Quirós. A la segona part, una bona incursió per l’esquerra de Valverde es va quedar molt a prop d’obrir el marcador, mentre que Ufano no va arribar per molt poc a una assistència del mateix Valverde en una acció desafortunada per a Vales, que va haver de sortir del terreny de joc lesionat. L’Atlètic Lleida va retrocedir uns metres davant de l’empenta local, encara que els enviaments en llarg es van convertir en els arguments més perillosos dels de la Terra Ferma. Sidibé es va quedar amb la mel als llavis en el minut 78 en un tret dins de l’àrea buscant el primer pal. Juanvi li va guanyar la partida. En els minuts finals, l’Atlètic Lleida es va bolcar en atac, buscant emportar-se els tres punts. La més clara la va tenir Nil, que va caçar una pilota a la frontal i la rematada buscant l’escaire esquerre va ser desviada per un heroic Juanvi, que va ser la figura per mantenir el zero al marcador. Un empat que, tot i que insuficient quant a victòries, representa un alleujament per a l’Atlètic Lleida, que trenca la ratxa negativa de quatre derrotes consecutives.

Gabri: “Ha estat un 0-0 merescut pel que s’ha vist al terreny de joc”

Gabri García, entrenador de l’Atlètic Lleida, va valorar “com a positiu el punt per tallar la mala ratxa més que pel joc que hem fet. Hem de créixer a través dels resultats i treure un punt de Badalona no és fàcil”. El tècnic va acceptar que les dinàmiques dels equips van influir en el joc. “El partit ha estat molt igualat, amb dos equips que veníem amb dinàmiques negatives i que volíem guanyar per sortir d’aquests resultats.” A més, es va mostrar satisfet per complir l’objectiu. “Hem lluitat fins al final, volíem estar en el partit, ho hem estat, i si hagués entrat una dels dos últimes ocasions hauríem guanyat, però el futbol és així. Hi ha hagut molta igualtat i qui marqués s’emportava el partit”, va concloure.