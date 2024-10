El Rodi Balàfia Vòlei firma la quarta victòria seguida Triomf per 2-3 a la pista del CV Sant Martí i continua invicte a la Lliga || El Pips Nature CECELL cau 3-0 a Premià de Dalt

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Rodi Balàfia Vòlei continua comptant els partits per victòries i ahir va aconseguir la quarta, a l’imposar-se, amb gran esforç, a la pista del CV Sant Martí de Barcelona per 2-3. Per la seua part, a la Primera Nacional femenina el Pips Nature CECELL va perdre per 3-0 a la pista del Premià de Dalt i continua sense conèixer la victòria a la Lliga.

El Rodi Balàfia Vòlei no va tenir un matx còmode. Va guanyar el primer set per 22-25, però l’equip barceloní va igualar el duel a l’imposar-se en el segon per 25-19. De nou es va posar davant l’equip lleidatà al guanyar el tercer per 14-25, encara que va cedir el següent per 25-15. En el cinquè i definitiu va vèncer per 14-16.El Pips Nature CECELL, per la seua banda, va aguantar en els dos primers sets, que va perdre de forma ajustada, per 25-21 i 25-20, però no va tenir cap opció en el tercer, en el qual va caure per 25-8.L’entrenador del Rodi Balàfia Vòlei, Sergi Mirada, va dir després del partit que “el Sant Martí ens ha posat les coses difícils, més del que ens pensàvem. Han lluitat molt, ens han tractat de tu a tu i nosaltres, en algunes fases del partit, hem patit desconnexions. Això és una cosa que haurem de treballar de cara als pròxims partits”.