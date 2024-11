El Lleida recull avui material per a afectats per la dana

El Lleida ha posat en marxa, contribuint a la causa de l’Associació Ovelles Negres Solidàries i Postureig de Lleida, una recollida de roba, aliments i material per als afectats per la dana al País Valencià. El club va comunicar que les aportacions es faran avui entre les 10.00 i les 14.00, a les oficines i demà transportarà els productes recollits per distribuir-los entre els damnificats (vegeu més informació a la pàgina 7). El Lleida ha demanat en especial que les aportacions siguin mantes, eines, productes d’higiene i neteja, oli, conserves, bolquers i aliments per a nadons. A canvi, per cada aportació, el club regalarà una entrada per al pròxim partit al Camp d’Esports contra la Penya Esportiva d’Eivissa.

D’altra banda, el tècnic del Lleida, Marc Garcia, va avançar ahir la compareixença dels divendres abans dels partits, manifestant que en el pròxim partit al camp de l’Europa (12.30 hores) aquest diumenge, “aconseguir la tercera victòria seguida a la Lliga ens portaria anímicament a un altre nivell competitiu”. L’Europa és, precisament, un dels equips del grup del Lleida que va donar la campanada aquest dimecres a la Copa del Rei a l’eliminar l’Albacete de Segona divisió. “El partit davant del Barakaldo ens ha de servir d’aprenentatge en el fet que no es pot regalar res i contra l’Europa hem d’aplicar la lliçó perquè és un equip molt intens i que a la mínima que t’equivoquis, et marca.”