Lleida es bolca amb voluntaris i material bàsic per als afectats

Ponent es bolca amb els afectats per la tragèdia al País Valencià i ja s’han posat en marxa diverses iniciatives solidàries per fer-los arribar menjar i material bàsic, a més de voluntaris que puguin ajudar-los “en tot el que calgui”. Així ho va assenyalar ahir des de Paiporta el lleidatà David Lijarcio, fundador de l’associació policial Copland, que va arribar de matinada al costat de sis agents més dels Mossos d’Esquadra fins a la zona zero de la tragèdia. Segons va explicar ahir a SEGRE, “la situació és caòtica, no hi ha llum, i hi ha una cua de més de 2.000 persones esperant. Ajudarem en tot el que puguem”.

Mentrestant, Albert Palacio, portaveu del sindicat Uspac, del qual és president Lijarcio, i que també es troba a Paiporta, va explicar que “l’escena recorda una zona de guerra després d’un tsunami”. “Hem hagut de pujar als cotxes per poder donar aigua a les persones que són als balcons, perquè no poden sortir.” Els mossos voluntaris van netejar l’auditori municipal i van descarregar aigua i menjar per repartir-ho entre els veïns. “Aquí no hi ha ningú de cap administració, és gràcies a particulars i voluntaris”, va destacar.

Així mateix, quatre lleidatans es desplaçaran avui a primera hora a les zones afectades a prop de Picassent, on oferiran ajuda humanitària fins diumenge. La iniciativa a Ponent està coordinada per Joel Guiu, membre de l’associació juvenil Nosaltres Sols!, qui va explicar que “en poques hores hem aconseguit omplir una furgoneta amb mantes, roba, aliments no peribles i aigua”. Els voluntaris interessats poden posar-se en contacte amb Guiu al perfil d’Instagram @joel_guiu98. També l’associació Ovelles Negres Solidàries està portant a terme una recollida de material bàsic, com productes de neteja i higiene, en una nau a Lleida per portar-ho demà al País Valencià. El Lleida Esportiu també participa en aquesta iniciativa (més informació a la pàgina 29). Així mateix, s’està fent una recollida de productes com mantes i pinso per a les protectores d’animals valencianes. Cecilia Gyurova, veïna de Lleida amb una empresa de transports a Igualada, s’ofereix per portar-ho fins a les zones afectades.

D’altra banda, el psicòleg lleidatà Xavier Amat, d’Orum Center, ha contactat amb el Col·legi de Psicòlegs de València per oferir teràpia online gratuïta a qui ho necessiti.