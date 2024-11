Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra va felicitar els seus jugadors “per una victòria suada i treballada”, va dir, mentre va reconèixer que estava molt content “perquè no han deixat mai de lluitar”. També va tenir temps per agrair el suport de l’afició del Barris Nord: “Volem donar les gràcies a la gent que ens ha recolzat fins a l’últim segon”, va declarar. Segons Encuentra, la primera part va ser molt igualada, excepte el tram final. “La primera part ha estat molt igualada, sense tenir un dominador en el ritme, però en els últims tres minuts hem fet tirs precipitats i hem comès errors no forçats que els han permès anar-se’n amb un avantatge excessiu per al que estava sent el partit, amb errors nostres més que encerts d’ells.” El tècnic lleidatà va lamentar també el nul domini en el rebot. “Ens ha costat moltíssim tancar el rebot, hem defensat bé, però han tingut moltes segones oportunitats que ens han penalitzat.”

Normalment no destaca cap jugador, però ahir sí que va voler lloar el treball de Rafa Villar. “S’ha menjat Harding i ha encomanat a tot el públic, que s’ha posat a empènyer per acabar guanyant de deu”, va assenyalar. També va enaltir el sacrifici enrere. “Hem fet una súper defensa en l’últim quart, deixant tot un Andorra amb només deu punts”, va assenyalar, per afegir: “Totes les victòries tenen molt mèrit, la Lliga ACB és duríssima i crec que guanyar qualsevol partit té molt mèrit. Això va de dinàmiques, portes tres derrotes i el cèrcol se’t fa petit i si guanyes es fa enorme.” Sobre el capítol d’incorporacions va dir que “sé que s’està treballant, però ara toca celebrar i si hi ha alguna novetat la direm”.

El de la base Mauri, a la convocatòria

L’Hiopos Lleida va presentar ahir una novetat per al partit contra l’Andorra, la inclusió del de la base Ferran Mauri a la convocatòria per primera vegada en partit oficial. El jove escorta sí que va participar en algun amistós de l’equip d’Encuentra durant la pretemporada.Al barris nord

Un total de 25 palets de material per a València

Lleida va mostrar la seua solidaritat aportant aliments de primera necessitat i articles de neteja i higiene personal. En total es van recollir 25 palets al Barris Nord de productes que es van carregar en un tràiler per portar-los fins a València per a les víctimes de la dana (més informació a la pàgina 5). Altres clubs de la ciutat, com l’AEM i el Bordeta, també s’hi van sumar.

Victòria del Barça sobre un rival de l’Hiopos

El Barça va trencar ahir una ratxa de dos derrotes a l’ACB guanyant el Corunya, un rival directe de l’Hiopos Lleida per la permanència. El Baskonia, el seu pròxim rival, va perdre a les Canàries.

«És el Lleida que volem, que treu els partits a base de força i coratge. El Rafa ens ha liderat a tots» «És molt difícil jugar aquí amb el que pressionen. És una passada venir a pavellons amb un gran ambient»