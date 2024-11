Tiberi per retrobar-se

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va vèncer i va convèncer davant de l’Escala (4-0) amb el millor partit de tota la temporada, no tan sols pels gols, tres a la primera part, sinó per la sensació de superioritat que va mostrar durant tot el partit, en què hauria pogut ampliar encara més el marcador. Al descans, Sauret, Wilber i Souleymane ja havien sentenciat el partit en una primera part en la qual els de Gabri se’n van anar als vestidors per primera vegada a la temporada manant en el marcador. En l’últim minut, Samsó va anotar el 4-0 final que posava fi a la mala dinàmica de l’Atlètic Lleida, que encadenava cinc partits sense guanyar i ara abandona la zona perillosa de la taula, en onzena posició amb 11 punts.

El partit va començar amb un ritme altíssim, i arribades constants a les àrees de tots dos equips. El primer gol va marcar l’encontre, sobretot en l’aspecte mental. Souleymane va enviar la pilota al cel del barri de Cappont cap al vèrtex esquerre de l’àrea, on va aparèixer Nil Sauret per protagonitzar una de les accions tècniques de la temporada. Va controlar la pilota amb l’esperó de la cama dreta i sense deixar que l’esfèric toqués a terra la va empalar amb el peu esquerre amb un xut creuat mesurat de forma mil·limètrica i que va acabar en gol després de colpejar el pal (1-0), per aconseguir que els Gabri s’avancessin en el marcador per primera vegada en la temporada.A partir d’allà, l’equip va anar creixent en confiança i anava menjant terreny a l’Escala. En el minut 40, i després de diverses arribades locals, una gran combinació entre Ortega, Sauret i Moró va deixar aquest últim a tres quarts de camp amb espai per portar i cedir la pilota al perfil esquerre de Wilber. Va controlar l’ex de la Muntanyesa amb cama dreta i va colpejar creuat a la sortida de Jona per marcar el segon gol abans del descans (2-0). Quan semblava que els primers 45 minuts acabarien així, una altra combinació del quartet de mig camp va deixar Sauret de nou en disposició d’executar l’última passada a prop de l’àrea. El centrecampista va trobar Souleymane amb una passada amb l’exterior del peu i el davanter va definir de nou creuat per batre un Jona que veia com no hi havia manera de parar la sagnia defensiva de l’equip gironí, que se’n va anar al descans perdent per un 3-0 que semblava curt, malgrat que l’equip lleidatà no comptava amb el màxim golejador, Boris Garrós, que es va perdre el partit per lesió després d’haver estat titular en tots els anteriors.A la segona part, es podia pensar que el ritme del partit baixaria, però no va ser així. Prova d’això les vuit targetes grogues que es van veure, a més de la quantitat d’oportunitats desaprofitades pels locals per ampliar fins i tot més la distància. Primer va ser Wilber, que va rematar per sobre del travesser. Un minut després Sauret, només a l’interior de l’àrea, va xutar a les mans de Jona, mentre que Joanet va topar amb la fusta esquerra. L’equip visitant va tenir només una ocasió en tot el partit, en una carrera a l’esquena de la defensa de Ferri, que es va plantar davant de Pau Torres en el mà a mà. El porter, que es va mostrar molt segur al llarg de tot el partit, va intuir cap a on dispararia el davanter de l’Escala i va aturar així la pilota evitant que retallessin distàncies. Es van succeir els canvis i el partit sí que va baixar de ritme al tram final, amb un Atlètic Lleida assaborint la victòria i els visitants pretenent no rebre més gols. En el temps de descompte, Marcel Samsó va recuperar una pilota en una zona molt avançada plantant-se així davant del porter Jona, va definir per baix amb cama esquerra i va tancar el partit de la millor manera possible per a un equip que portava cinc jornades sense conèixer la victòria i que es va retrobar amb el triomf amb brillantor.

L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va reconèixer que “l’equip necessitava treure’s les males sensacions a nivell de resultats i una victòria així dona confiança”. El tècnic ho va reivindicar perquè “en els partits que hem perdut, a excepció del que vam jugar contra el Sabadell B, crec que havíem estat bé i no vam obtenir cap premi. Soc feliç pel treball i el compromís de l’equip perquè ha cregut en la idea i avui hem tingut recompensa”.

En aquesta línia, el tècnic de Sallent va dir que “sempre intentem sortir amb intensitat en els partits. Avui ho hem aconseguit i crec que d’aquí han vingut els gols en el primer temps”.A més, davant la baixa del seu màxim golejador, Boris Garrós, l’entrenador va reivindicar que “tenim una plantilla amb jugadors que ens donen coses diferents i estic segur que tots els atacants i també el Boris ens donaran molts gols”.Al ser preguntat pel sistema de joc, Gabri va respondre amb ironia que “com que hem guanyat, ara aquest sistema, amb rondo al centre del camp, és fantàstic, però fa partits que havíem jugat així i que havíem perdut. Hi ha molts factors que fan que fent gairebé el mateix un dia golegis i l’altre, perdis. Al final el tema és creure en el que fas sempre i nosaltres així ho fem”.