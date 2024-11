El Barcelona ofereix ajuda als municipis més afectats

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha contactat durant aquest cap de setmana amb les alcaldesses de Paiporta, Benetússer i Catarroja, situades a la zona zero de la dana, per oferir-los el suport i ajuda del Barça en les tasques de reconstrucció d’equipaments bàsics.

L’ajuda es canalitzarà a través de la Fundació FC Barcelona i se centrarà en iniciatives concretes de reconstrucció de serveis essencials identificats per aquestes poblacions en les properes setmanes. Les actuacions es finançaran a través dels fons propis de la fundació del club blaugrana.D’altra banda, la plantilla del Barcelona es va veure obligada ahir a realitzar al gimnàs l’entrenament de recuperació a causa del fort temporal que va fuetejar al matí el Baix Llobregat, comarca en la qual hi ha la Ciutat Esportiva. L’expedició del Barça té previst volar avui a Belgrad, on demà jugarà partit de Champions davant de l’Estrella Roja.La jornada comença avui i el Reial Madrid rep el Milan (21.00). Ahir, el seu entrenador, Carlo Ancelotti, va dir que “tenim tristesa, estem molt a prop de tots, de València, de tots els pobles que s’han vist afectats, tant de bo això es pugui resoldre aviat. Vull que comprengueu, estic segur que ho comprendreu, que parlar de futbol en aquests moments és una mica complicat, com jugar a futbol, perquè nosaltres som part d’aquest país i tot això afecta molt”, va explicar.També juga avui el Girona, que visita el PSV Eindhoven (18.45). El seu entrenador, Míchel, va reconèixer que el seu equip no arriba als Països Baixos “amb tota l’energia” per la plaga de lesions, però va assenyalar que afronta el duel amb “mentalitat, motivació i il·lusió” per aconseguir els tres punts.

Establert per sorteig el resultat dels ajornats

Segons les normes de la Quiniela, els resultats dels quatre partits suspesos aquesta jornada, com a conseqüència de la dana, es van establir per sorteig. Així, al Vila-real-Rayo, València-Reial Madrid, Eldenc-Osca i Llevant-Màlaga, el resultat en tots és d’“1”.