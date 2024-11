Derrota del Hiopos Lleida en un final d'infart a Vitòria (100-99)

Publicat per Jordi Argilés Verificat per Creat: Actualitzat:

Un tir lliure fallat de Luka Bozic quan faltaven quatre segons ha deixat als lleidatans sense l'opció de forçar la pròrroga després d'una nova remuntada a l'últim quart de l'equip de Gerard Encuentra

El partit ha començat amb molt ritme per part dels dos equips amb un Hasbrouck endollat pels lleidatans i un Baskonia dirigit per Howard i Forrest. El Hiopos Lleida ha agafat un avantatge amb l'11-19, però Baskonia s'ha mantingut dins el partit gràcies als tirs lliures. Finalment, un triple des del centre de la pista i sobre la botzina dels locals ha deixat un 19-21. El Baskonia ha augmentat el ritme en atac amb un espectacular Marcus Howard i en el segon quart ha anotat 28 punts amb un últim minut encadenant un parcial de 7-0 per deixar l'avantatge lleidatà en tan sols un punt al descans amb el 47-48.

El tercer quart ha estat desastrós pel Hiopos Lleida amb moltes pèrdues i un Baskonia que estava molt encertat de tres. Fins a 35 punts ha rebut el Hiopos Lleida que semblava que se li escapava el partit amb el 82-70 al final del quart.

A l'últim quart ha arribat de nou la remuntada dels lleidatans que en un final agònic gràcies als set triples d'Edo Muric. El partit continuava travat amb moltes faltes i ritme lent, tot i la falta de l'instant replay avui, i Luka Bozic quan faltaven 4 segons ha tingut tres tirs lliures per forçar la pròrroga, però ha fallat un i això ha deixat als d'Encuentra amb la mel als llavis davant d'un rival d'Eurolliga que ha guanyat per 100-99 un partit amb moltes ratxes per les dues bandes.