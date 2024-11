Gerard Encuentra, entrenador del Hiopos Lleida: “Hem perdut l'ocasió”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Gerard Encuentra, entrenador de l’Hiopos Lleida, va reconèixer a l’acabament del partit que “me’n vaig amb una sensació agredolça perquè hem perdut una oportunitat”. Especificant més en aquestes sensacions, va comentar que “estic content perquè l’equip en situacions adverses ha estat capaç de posar-se en el partit”, però no va ocultar la frustració “perquè cometem errors que ens penalitzen molt. A més, són coses que hem treballat i parlat”. Encuentra va creure en tot moment en l’equip. “Sabíem que veníem a una pista difícil, però la sensació era que podíem guanyar. Ens ho hem de creure perquè teníem les nostres armes i així ha estat”, va indicar.

Analitzant el partit va comentar que “la primera part l’hem dominat nosaltres. A la que hem pogut dominar el ritme hem corregut bé, traient avantatges”, però va lamentar el baix ritme del partit. “Ha estat súper aturat, molt lent, amb molts tirs lliures i era impossible agafar ritme i encadenar quatre jugades seguides. Volíem jugar a un ritme alt, i quan hi ha tants tirs lliures és difícil agafar-lo. A la primera part ells han viscut del tir lliure. Quan tenien 33 punts havien llançat 22 tirs lliures, i així era impossible agafar el ritme que volíem”.Encuentra va assenyalar que en el tercer quart “hem estat molt tous, ens han anotat molt fàcilment i en els últims minuts amb la zona i la relaxació del Baskonia ens hem anat posant en el partit, però no hem anotat el tir lliure al final”. Sobre els tirs lliures de Bozic que podien portar el partit a la pròrroga, el tècnic lleidatà va reconèixer que “volíem fallar l’últim i buscar el rebot, però l’ha anotat”.

Sense ‘Instant Replay’ per fallada del sistema

Els àrbitres del Baskonia-Hiopos van dirigir el partit sense l’ajuda de la tecnologia, ja que el sistema de l’Instant Replay del Buesa Arena va fallar i els col·legiats no van poder revisar cap acció. La situació no va agradar a Gerard Encuentra. “Ens ha faltat l’eina. Hem estat en clar desavantatge respecte a altres equips de la Lliga”, va dir.

Howard firma la seua millor anotació en l’ACB

Markus Howard va firmar la seua millor anotació a la Lliga ACB amb 38 punts davant de l’Hiopos Lleida, una anotació que no aconseguia cap baskonista a la lliga domèstica des del 2016.triomf del girona

El Breogán dona la sorpresa i bat el Barça

El Barça no va mantenir el nivell d’intensitat de l’Eurolliga i va caure per 77-70 a la pista del Río Breogán. També va guanyar el Girona, en el seu cas a la pròrroga contra el Bilbao (100-94), amb la qual cosa el Granada es queda ara com a cuer en solitari. El Madrid va superar el Gran Canària i el Tenerife, el Corunya.

