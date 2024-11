Bagnaia s'aferra a la corona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesco Pecco Bagnaia (Ducati) no va donar opció a Jorge Martín (Ducati) de proclamar-se ahir campió del món al vèncer la carrera a l’esprint del Gran Premi Barcelona Solidaritat de MotoGP. Martín té ara 19 punts d’avantatge, la qual cosa li permet acabar avui entre els nou primers, sempre que guanyi Bagnaia.

Martín ho va intentar a la sortida i va arribar a posar-se líder, però tant Bastianini com Bagnaia li van guanyar la posició a final de recta. Marc Márquez a punt va estar d’aconseguir-ho, però uns metres després va patir un fort toc amb Pedro Acosta. El lleidatà va perdre un parell de posicions mentre davant Bagnaia va fer el que havia de fer, posar-se líder i posar algun pilot en la seua baralla, en aquest cas Bastianini, que amb prou feines va aguantar un parell de voltes els atacs de Martín. Bastianini va complir la seua tasca i al final de recta a l’inici de la quarta volta va superar Martín per recuperar la segona posició i ficar pressió al madrileny. Una volta més tard i en el mateix punt, Martín va recuperar la segona plaça i va aconseguir una mica de distància respecte a Bastianini. Volta rere volta, es va anar consolidant la situació de carrera, amb Bagnaia com a sòlid líder i Martín mantenint les distàncies.

Marc Márquez va topar amb Pedro Acosta a la primera volta i va perdre un parell de posicions

En l’última volta, Bastianini va atacar Martín, que va superar al revolt cinquè del traçat, per robar al madrileny la segona posició i 2 punts que situen el líder amb 19 punts d’avantatge, la qual cosa suposa que independentment de la victòria de Bagnaia podria proclamar-se campió del món si acaba avui entre els nou primers. Per la seua part, Marc Márquez va ser setè i ara té la tercera posició a 5 punts. El seu germà Àlex va ser quart i és desè a la general.

D’altra banda, Bagnaia va aconseguir la pole per al Gran Premi d’avui al Circuit de Catalunya, mentre que Martín sortirà quart. Aleix Espargaró (Aprilia) va ser segon i Marc Márquez tercer, completant la primera línia de graella. Pedro Acosta (KTM) partirà avui sisè, mentre que Maverick Viñales (Yamaha) sortirà setè i Àlex Márquez, dotzè.

“No he de mirar ningú, ritme i fins al final”

Jorge Martín va confessar tenir els nervis normals davant del que pot ser el seu primer títol mundial. “Intento concentrar-me en el que puc controlar. Al final he d’anar a buscar les meues sensacions. Competiré contra mi mateix. No he de mirar ni Pecco ni a Enea ni ningú. Només centrar-me en la meua cursa, fer un bon ritme i arribar fins al final”, va dir. “Ha estat una carrera normal. Pensava poder anar una mica cap a davant, però he començat a tenir aquesta baralla amb Bastianini, en la qual hem perdut una mica de temps. Igualment després he vist que no tenia el ritme tan ràpid com Pecco”, va confessar. “Un bon matalàs. Som més a prop de l’objectiu. Serà un dia llarg. M’imaginava que arribaria diumenge. Ho accepto i estic preparat per a això. Al final és una carrera més. Cal gaudir a cada revolt, a poc a poquet. És un tràmit que cal passar. Espero poder celebrar-ho quan acabi”, va assenyalar el madrileny. Per la seua part, Bagnaia va dir que “ho intentarem tot per guanyar. I així, si hem d’arriscar, arrisquem. Ha anat bé, m’esperava una cosa diferent, cal anar amb més cura però ha anat bé”, va afirmar. “M’agradaria poder posar 14 pilots al mig, però no és possible. El que hagi de passar, passarà. Jorge ho ha fet perfecte, s’ho mereix”, va reconèixer sobre les opcions del pilot madrileny de ser campió del món en l’última carrera.

“Si algú podia evitar el toc era jo”

“És veritat que si algú podia haver evitat aquest contacte era jo, crec que Acosta no m’ha vist. Són situacions de primera volta. Sí, n’he estat conscient. M’he tirat per fora al revolt 3, és un revolt que quan entres per fora fas per dins l’àpex de la corba, el centre i quan tires per dins te’n vas cap a fora. Ens hem trobat”.

“Marc s’ha tirat com si no hi hagués ningú”

“Ha estat estrany. Perquè jo era molt endins, Marc estava molt a l’esquerra i s’ha tirat com si no hi hagués ningú. Entenc que són carreres, però val, s’ha ajuntat la situació i ja està. No és culpar algú o algú altre, ha passat i fora”, va manifestar Pedro Acosta, al qual li va saltar la cúpula i va haver de retirar-se de la cursa.

Canet buscarà la quarta victòria en Moto2

Arón Canet (Kalex) va obtenir la pole per a la carrera de la categoria de Moto2, mentre que el brasiler Diogo Moreira (Kalex), que resideix a Alcarràs, sortirà des de la sisena posició. Per la seua banda, el pilot colombià David Alonso (CFMoto), campió de la categoria petita del Mundial, va firmar la pole de Moto3.