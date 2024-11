Emma Carrasco tanca amb vuit ors un estel·lar Estatal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Emma Carrasco (CN Sant Andreu) va fer història ahir en la natació i l’esport lleidatans al concloure el Campionat d’Espanya absolut d’Hivern amb vuit medalles d’or. Carrasco va tancar ahir la seua actuació estel·lar en aquest campionat sumant dos ors més, el primer de forma individual en els 200 metres estils, i després en l’última prova de la competició formant part de l’equip del seuclub en el relleu dels 4x100 estils.

Per ordre cronològic, la lleidatana es va imposar primer en la prova dels 200 metres estils, en els quals va protagonitzar una tancada lluita amb Laura Cabanes (Real Canoe). Emma es va emportar la victòria amb un temps de 2:09.19, mentre que Cabanes va fer 2:09.61 en un ajustat cara a cara decidit en el toc de paret. Amb Carrasco ja seleccionada anteriorment per al Mundial de Budapest, Cabanes també va rebaixar la mínima de 2:10.16 i l’acompanyarà a Hongria. Carrasco té bitllets per al Mundial en les proves de 200 braça, 200 estils i 400 estils.

Amb aquest 2:09.19, Carrasco no va poder atansar-se al 2:07.94 que va aconseguir l’any passat a la Copa d’Espanya de Clubs i que és el segon millor registre d’una nadadora espanyola en tota la història al darrere de Mireia Belmonte (2:05.73), però sí que va aconseguir la seua tercera millor marca de sempre. Belmonte va acabar quarta ahir en aquesta prova amb 2:13.47, la seua millor actuació en molt temps.

El segon or d’ahir, i vuitè que obté en aquest campionat, el va aconseguir Emma Carrasco en els 4x100 estils en què va formar equip amb el CN Sant Andreu amb Àfrica Zamorano, Alba Guillamon i Ainhoa Campabadal, per a un registre de 4:00.47. Segon va ser el CE Mediterrani amb 4:02.93 i tercer el Real Canoe amb 4:04.29.

Per una altra banda, Jordi Carrasco (Club Inef Lleida) va nadar ahir la prova dels 200 estils i es va classificar per a la final B acabant en la catorzena posició absoluta. Tant al matí com a la tarda va batre la seua millor marca personal deixant-la en 2:03.44 i el rècord del club que ell mateix tenia amb 2:08.42.

Finalment, Noa Priego (CN Tàrrega) va acabar al lloc 40 dels 50 metres braça fent marca personal (33.99).