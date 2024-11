Gran ensurt a la Mitja Marató de Lleida després que un corredor patís una parada cardiorespiratòria

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home que participava a la Mitja Marató de Lleida es trobava ahir en estat crític, a l’UCI de l’Arnau de Vilanova, després de patir una parada cardiorespiratòria just a l’arribar a meta, segons van confirmar el SEM, Protecció Civil i la mateixa organització, fonts de la qual van explicar que el participant va ser atès immediatament, ja que el greu contratemps li va passar davant d’on es trobaven els serveis sanitaris.

Protecció Civil va informar que se li va practicar una reanimació cardiopulmonar per part d’efectius de Creu Roja, SEM i fins i tot algun metge que es trobava a la prova, van explicar els organitzadors. Després de ser reanimat, va ser traslladat en estat crític a l’Arnau. L’organització va agrair a les xarxes socials l’ajuda prestada pels professionals sanitaris.

La 31 Mitja Marató de Lleida, organitzada per Viding Ekke, va reunir uns 1.700 atletes entre les diferents propostes, ja que a més de la carrera de 21 quilòmetres se’n va disputar una altra de 5 i, en la jornada de dissabte, carreres infantils. Va ser una prova solidària amb les víctimes de la dana, ja que un euro per cadascun dels participants anava destinat a ajudar el País Valencià. A més, en les proves infantils de dissabte, es van recollir 300 quilos d’aliments.

La victòria va ser per a Emma Carreras, del club Km0 Ponent i per a Ricard Pastó, de l’AA Xafatolls, que van ser les més ràpides, però no van poder superar el rècord de la prova. Carreras va parar el crono en 1h:22:45, mentre que Pastó ho va fer en 1h:07:57. Els van acompanyar al podi Núria Tilló, del Xafatolls, segona amb 1h:23:08, sent la tercera Georgina Furze, del Woking AC, amb 1h:24:55. A Pastó el van acompanyar Muhammad Lamin Bah (Xafatolls); segon amb 1h:09:47 i l’independent Arthur Vienne, amb 1h:10:35.

En la carrera de 5 K, la victòria en dones va ser per a Roxana Bota (Running Zona Esport Montsó), amb 19:01 i el guanyador masculí va ser Roc Bellostas (Xafatolls), que va marcar un temps de 14:35.