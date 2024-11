Tàrrega vibra amb la seua cursa

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega va celebrar ahir la 31 edició del seu cros amb la participació de més de 630 atletes entre les diverses carreres disputades. La prova de la capital de l’Urgell era la tercera cita puntuable dins del calendari del Circuit Escolar de Cros que organitza l’Agrupació Territorial dels Consells Esportius de Lleida (ATCELL).

L’escenari de les competicions aquesta vegada enmig de la boira va ser, com de costum, el càmping municipal, recinte en el qual es van habilitar fins a un total de vuit circuits amb distàncies que anaven des dels 500 fins als 7.200 metres (també hi havia recorreguts per als corredors més petits, amb circuits que anaven des dels 40 fins als 80 metres).

En total, es van disputar una dotzena de carreres en les quals van competir fins a 19 categories diferents: veterans, oberta, juvenil, cadet, infantil, aleví, benjamí i prebenjamí a més de minis P5, P4 i P3. El cros va mantenir la seua vocació de promoure l’esport en totes les edats així com els valors d’igualtat. A més, va comptar amb atraccions infantils per oferir un ambient festiu per a tota la família.

Aquesta 31 edició del Cros Ciutat de Tàrrega va comptar amb el suport del Consell Esportiu de l’Urgell i la Secretaria General de l’Esport, a més de clubs esportius, centres educatius i entitats de la ciutat. El regidor d’Esports de l’ajuntament de Tàrrega, Silveri Caro, va fer una valoració “molt positiva” de l’alta participació i va destacar que “es tracta d’un dels crossos més importants de les Terres de Lleida”.