Nadal perd a la Davis i es retira del tenis professional

Rafa Nadal va dir el seu adeu definitiu al tenis professional ahir, al caire de la mitjanit, quan Espanya va caure eliminada de la Copa Davis al perdre la ronda de quarts de final contra Països Baixos. Carlos Alcaraz va superar Tallon Griekspoor (7-6 (0), 6-3) per igualar l’eliminatòria (1-1), que es disputava al Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Màlaga, per la qual cosa va ajornar momentàniament la retirada de Rafa Nadal, que havia caigut davant de Botic van de Zandschulp (6-4, 6-4) en el primer partit, encara que el dobles format per Alcaraz i Marcel Granollers va sucumbir contra el mateix Van de Zandschulp i Wesley Koolhof en l’últim matx.

Després de finalitzar l’eliminatòria, Rafa Nadal va sortir a escena per rebre l’escalf del públic malagueny. 12.000 ànimes que, en el seu comiat, representaven tota l’afició espanyola. “Gràcies per tant afecte”, va encertar a dir. L’equip espanyol era un mar de llàgrimes. Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Carles Moyà (el seu entrenador), Juan Carlos Ferrero.. Ningú va lliurar-se de l’emoció: “Us toca a vosaltres continuar vivint aquestes experiències.” Nadal va lamentar la derrota davant de Van de Zandschulp i va reconèixer que va ser un “dia molt emotiu” al rebre una grandíssima ovació per part del públic que va abarrotar les grades.

D’altra banda, l’extenista suís Roger Federer va publicar ahir una carta oberta per a Nadal, que va ser rival seu a les pistes i amic fora, per, “abans d’emocionar-se quan es vegin una vegada el manacorí” es retiri de les pistes, assegurar que va ser el rival que el “va portar al més enllà, un amic del qual sentir-se orgullós” i destacar “l’honor que va ser per a ell coincidir” en les seues carreres. “Comencem amb el més obvi: em vas guanyar.. I molt. Més del que vaig aconseguir vèncer-te. Em vas desafiar d’una manera que ningú més podia fer-ho. En terra batuda, em vaig sentir com si estigués entrant al teu pati del darrere i em vas fer treballar més dur del que mai vaig pensar”, va escriure el suís. Nadal es retira amb un palmarès impressionant i un llegat difícilment igualable: cinc Enciameres, 22 Grand Slams (amb 14 Roland Garros) i dos ors. “Em sento un superprivilegiat”, va dir a l’acomiadar-se.