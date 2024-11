Hamilton lidera la primera sessió de lliures a Las Vegas

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El britànic Lewis Hamilton va encapçalar ahir la primera sessió d’entrenaments lliures del GP de Las Vegas amb domini de Mercedes, ja que el seu company i compatriota George Russell va acabar en segona posició. El líder, el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), va aconseguir el cinquè millor temps d’aquests lliures i només necessita igualar o fins i tot perdre dos punts respecte al britànic Lando Norris (McLaren) per coronar-se com a campió del món per quarta vegada.