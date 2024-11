Torres, seriós dubte per a l'estrena a la Europe Cup

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

La lesió que va patir Fran Torres en la segona part del partit que el Pons Lleida va jugar dissabte a la pista del Caldes quedarà en un ensurt. L’argentí, que va ser enderrocat pel porter en la jugada que va acabar en penal i que va significar l’1-3 per als llistats, es va colpejar l’espatlla dreta amb el terra en la caiguda i se la va dislocar. A causa del dolor i als marejos que patia va ser evacuat en ambulància a l’hospital de Mollet, on van aconseguir recol·locar l’articulació. La bona notícia és que les proves radiològiques han descartat qualsevol lesió òssia, si bé la malaltia podria requerir un temps de descans. És per això que la participació de Tombita Torres en el partit d’anada dels setzens de final de la Europe Cup davant l’SK Germania Herringen alemany, previst per a aquest dissabte a l’Onze de Setembre (20.30), està seriosament compromesa.

“Li han de fer més proves per si tingués afectats els tendons o els lligaments, però sembla que, per sort, tot quedarà en un ensurt, ja que en un primer moment ens vam témer que fos una lesió més greu per les mostres de dolor que mostrava”, va explicar ahir el tècnic, Edu Amat, que no el dona per descartat, malgrat que reconeix que és complicat.

La lesió de Torres s’uneix a la de Sergi Duch, que encara no ha pogut debutar en el que va de temporada per una lesió al genoll dret que es va fer durant la pretemporada. El capità llistat ja fa un parell de setmanes que s’entrena amb patins i la passada va completar diverses sessions, per la qual cosa no es descarta que pugui reaparèixer aquest dissabte si finalment Torres és baixa. “Les sensacions de moment són molt bones. El genoll no se m’ha inflamat ni he tingut molèsties ni dolor després de diverses sessions d’entrenament seguides, però fa molt que no jugo i he d’agafar confiança”, va explicar Duch. En principi estava previst que reaparegués en la tornada de la Europe Cup d’aquí a tres setmanes.