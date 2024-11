El Lleida ple de juvenils fa els deures a Roda de Berà (0-2)

Publicat per Guillem MONTARDIT Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb molta igualtat, sense un clar dominador de joc i amb falta d’ocasions per part dels dos equips, tot i que la primera oportunitat ha arribat al minut 3 per part del Roda de Barà amb un xut potent des de fora de l’àrea i que s’ha estavellat contra la creueta de la porteria defensada per Parra. El matx ha continuat igualat i, en una centrada al minut 11, Yeray ha aconseguit rematar de cap introduint la pilota dins de la porteria del conjunt tarragoní (0-1). El duel ha seguit sense cap dominador, però amb diversos noms propis al Lleida, ja que Musah Isah i Pol Escoll han estat els qui s’han carregat l’atac de l’equip per la banda dreta. Malgrat això, el Lleida no ha pogut crear més perill i ha marxat al descans per davant en el marcador.

La segona meitat ha començat amb un festival de canvis per part del Lleida, han entrat Naranjo, Cortijo, Rubio i Lledó. Al minut 57, Parra ha vist la targeta groga després d’una acció polèmica en la qual el porter de Riudoms podria haver estat expulsat per una falta fora de l’àrea. La segona part ha estat dominada pel Lleida però sense crear prou ocasions. No ha estat fins al minut 85 quan després d’un xut de Querol, el Lleida ha aconseguit agafar el refús que posteriorment ha rematat de cap Marc Fuentes (0-2). El matx ha acabat, per tant, amb una victòria plàcida del conjunt de la Terra Ferma que avança fins als setzens de final.

El Lleida passa contra el Roda de Barà i esperarà el sorteig de demà per a saber qui serà el seu pròxim rival a la Copa Catalunya. Tot i això, abans de la següent ronda, s’haurà de veure en lliga contra el València Mestalla el diumenge a les 17:00.