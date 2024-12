Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

daniel tejedor

Gerard Encuentra, tècnic de l’Hiopos Lleida, es va mostrar decebut en sala de premsa després de consumar-se la sisena derrota i va assegurar que “no hem trobat mai el nostre ritme de partit i hem comès molts errors defensius que ens han castigat. Han rebotejat més que nosaltres i han imposat el seu ritme”.

Encuentra va considerar que el matx va ser molt igualat i va recordar que “a falta d’un minut i poc guanyàvem de dos i hem tingut tres tirs de tres alliberats d’Edo Muric que no han entrat, i en l’altre costat, per mèrits d’ells i alguns per demèrits nostres, ens han castigat molt en la línia de tres i al pal baix”.

Va reconèixer que l’entramat defensiu no va funcionar i va apuntar: “La sensació és que ens han guanyat perquè la nostra defensa no ha estat tan compacta com ha de ser.”

També es va mostrar crític amb l’actuació de l’equip sota els cèrcols. “L’estadística de rebots és benèvola amb nosaltres perquè hi posa que el Corunya n’ha agafat catorze més, però la meua sensació és que ens en han agafat alguns més, sobretot ofensius. Tenim un problema en el rebot des de fa diverses jornades, és una assignatura pendent en la qual hem de millorar, i ho hem de fer des de ja perquè patim molt”, va destacar. “Som el pitjor equip en el rebot defensiu de la lliga i sense això no pots jugar al teu ritme i sortir en transició.”

El tècnic lleidatà es va referir, d’altra banda, a les tres derrotes seguides que acumula l’equip i va assenyalar: “Ni abans érem boníssims ni ara som tan dolents. Ara mateix estic tocat perquè volia guanyar, però hem de continuar treballant i analitzar el partit per no cometre els mateixos errors.”

El club continua sondejant el mercat

L’Hiopos Lleida segueix treballant en la recerca de fitxatges que reforcin una plantilla que ahir va tornar a flaquejar en la direcció i el joc interior. El club busca un pivot (va demanar la cessió al València d’Ethan Happ) i un base, lloc per al qual sonen Van der Vuurst, que ahir va jugar un minut amb el Joventut, i Elvar Fridriksson, que va disputar gairebé mitja hora (va anotar 12 punts) en la derrota del Maroussi davant del Panathinaikos.

Noves derrotes de Barça i Madrid

Després del clàssic viscut dijous al Palau amb victòria blanca, Barça i Madrid van reprendre ahir la Lliga Endesa amb sengles derrotes. Els blaugranes, en caiguda lliure, van caure clarament en la visita al Nou Congost de Manresa (85-72), la quarta derrota domèstica en els últims sis partits. Joan Peñarroya no va poder comptar amb Neto, l’últim fitxatge, ni amb Jabari Parker per lesió, va perdre Brizuela durant el partit per unes molèsties i Punter per una desqualificant. El Madrid va caure a la pista del Joventut (80-76) i el València va atropellar el Baskonia i ja és segon.

