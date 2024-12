L'ACB escull una jugada de l'Hiopos Lleida com la millor de la jornada

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hiopos Lleida va caure diumenge passat a la pròrroga al Barris Nord davant la visita del Leyma Corunya, l'altre equip ascendit enguany a l'ACB. Ho va fer en un partit molt igualat, marcat pel domini en el rebot del conjunt gallec i per l'actuació estelar dels visitants Taylor i Thompkins, que van marxar per sobre del 30 de valoració.

No obstant, l'Hiopos Lleida també va tenir la victòria al seu abast en el que va ser un continu intercanvi de lideratges i va deixar ratxes amb bon percentatge en tir exterior i, fins i tot, alguna acció espectacular a la pintura. Aquest és el cas d'una jugada que va finalitzar amb un brutal alley-oop del pivot Derek Cooke i que ha estat escollida com el Top 1 de la jornada per la Liga Endesa.