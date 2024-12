El Lleida crea un carnet per a fans no abonats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida CF va anunciar ahir la campanya d’abonats de cara a la segona volta de la competició, en la qual destaca una nova modalitat, el Carnet Cor Blau, que va dirigit a les persones que, sense ser abonats, vulguin mostrar el seu suport al club amb una petita aportació econòmica. El preu d’aquest carnet és de 20 euros i dona dret a disposar de dos entrades, a les zones de Gol o Lateral, en dos dels encontres que es disputin durant la segona volta.

El club va anunciar que compta actualment amb 3.129 abonats i abonades i, quant als preus del carnet per als 9 partits de la segona volta, oscil·len entre els 65 euros a la zona de Gol, 90 a Lateral i 135 a Tribuna, per a seguidors adults. Els jubilats poden adquirir un carnet entre 60 i 95 euros, mentre que també pot adquirir-se un carnet familiar, per a dos adults i dos o més fills, per 265 euros a Tribuna i 190 a Lateral.

Els joves d’entre 16 i 20 anys, el carnet Som i Serem, pagaran 50 euros i es manté el preu de 15 euros per a nens i nenes de fins a 15 anys. La Grada d’Animació, a Gol Nord i formant part d’una de les penyes del club, costa 50 euros.

D’altra banda, la Cambra de Comerç de Lleida i el Lleida CF han establert una aliança estratègica amb la firma d’un conveni de col·laboració que reforça els vincles entre l’àmbit empresarial i esportiu de Lleida. En aquest sentit, l’acord pretén fomentar el networking pel que fa a aquests dos àmbits.

Marc Garcia: “No ens val sinó guanyar”

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va advertir ahir de la dificultat del partit de diumenge davant del Torrent, però va dir també que no vol excuses i que cal aconseguir la victòria. “El Torrent és un equip complicat, com el Badalona Futur. Són equips que et porten al teu límit competitiu i anímic. Els seus partits són una batalla constant, són equips bregadors i incòmodes. Al Torrent no l’acompanyen els resultats, però no li dono importància, a això, és un bon equip i a més no hi ha excusa, cal guanyar. No ens val sinó sumar els tres punts”, va afirmar.Sobre la ratxa de set encontres sense perdre, amb quatre victòries i els tres últims encadenant empats, va comentar que “no m’agrada no guanyar”. “Odio perdre, no ho suporto ni ho porto bé. Som un equip competitiu i al final del camí en aquest tipus de partits sortirà més cara que creu. Tenim gent resolutiva i el fet que faci set partits que no perdem demostra que som una plantilla competitiva”, va afegir l’entrenador.Quant a l’acumulació de lesionats, va assenyalar que “no em preocupa, perquè no afecta gaire els resultats, encara que si els haguéssim tingut a tots algun punt més tindríem, però crec que hem sabut combatre la situació. Hem recuperat jugadors i en qualsevol cas no hi ha excuses, els onze que estiguin han de sortir a guanyar”.