Nou pavelló a Alpicat

El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, inaugurarà avui el nou pavelló polivalent d’Alpicat, amb una superfície de 3.463, 37 metres quadrats, dels quals 2.025 l’ocupen les tres pistes poliesportives amb què compta. La construcció ha suposat una inversió de 2,5 milions d’euros i, amb una capacitat per a més de 4.500 espectadors, permetrà allotjar concerts i altres activitats.

La nova instal·lació complementa el pavelló Antoni Roure i permetrà que hi entrenin i juguin els diferents clubs d’Alpicat. Compta amb una pista d’hoquei, amb tanques reglamentàries, però que també permet que s’hi disputin encontres de bàsquet. Unes altres dos pistes poliesportives completen l’oferta d’aquest nou recinte, un dels més grans de les comarques lleidatanes.

L’acte inaugural està previst que comenci a les 11.00, amb el tradicional tall de cinta i hi assistirà també l’alcalde, Joan Gilart, al costat d’altres regidors i presidents d’entitats i associacions de la localitat. Hi seran també els diferents clubs d’Alpicat, voleibol, pàdel, bàsquet, bitlles, tenis, el Club Esportiu Tramdur, futbol, hoquei i Club Excursionista, així com l’Escola Doctor Serés i l’Institut d’Alpicat. Tots aportaran una samarreta.

L’hoquei masculí busca avui a Sant Just una nova victòria

L'Alpicat visita avui el Sant Just (20.00), en un partit corresponent a la jornada 9 de l'OK Lliga masculina. Es tracta d'un rival directe en la lluita per la permanència, que té dos punts menys a la classificació que l'equip de Jordi Sito Expósito. L'entrenador de l'Alpicat va explicar que, després de les dos victòries davant de l'Alcoi i l'Igualada "l'equip arriba bé. Estem contents i amb ganes de donar fora de casa una imatge diferent. Volem demostrar la nostra ambició", va valorar en aquest sentit.Davant del rival no vol confiances perquè "té jugadors amb talent i, encara que han encadenat cinc derrotes, veurem quin equip ens trobem".

■ El Vila-sana rep avui el Corunya (19.00) amb l'objectiu de sumar tres punts més i mantenir-se almenys en segona posició. A l'equip gallec juga la lleidatana Mar Franci, exjugadora del club. L'equip del Pla d'Urgell té el dubte de la capitana Maria Porta, afectada per un procés gripal durant la setmana.L'entrenador, Lluís Rodero, va explicar que "tenim el davant un bon equip, amb un bon entrenador i una gran portera i que saben al que juguen", encara que considera, d'altra banda, que "si juguem com sabem i som fidels al nostre estil, serà més senzill. Hem de fixar-nos més en nosaltres que en el rival. És un partit trampa però hem de sumar els tres punts, que és el més important",Malgrat la derrota encaixada davant del Fraga en el seu anterior partit a casa, creu que "vam jugar bé, vam tenir moltes ocasions però ens va faltar encert".

