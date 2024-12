L'Hiopos Lleida rescindeix el contracte de Dereck Cooke

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hiopos Lleida ha rescindit el contracte del pivot nord-americà Dereck Cooke, amb qui tenia contracte per a una temporada però amb una clàusula per la que el podia "tallar" si el rendiment no era l'esperat. La sortida de Cooke, que ha jugat a Tenerife el seu últim partit amb els de Gerard Encuentra, arriba després que divendres es conegués el fitxatge de l'aler-pivot Chevez Goodwin i després que aquest dilluns s'hagi fet oficial la incorporació del base Keye van der Vuurst, cedit del Joventut de Badalona.

A l'espai dedicat a l'Hiopos Lleida al web de la Lliga Endesa ja es pot veure com Dereck Cooke figura com a jugador donat de baixa pel club, juntament amb el base Dee Bost.

