El final indigne de Vidorreta davant de l’Hiopos Lleida: es va encarar amb la banqueta, va acabar expulsat i va provocar l’afició

Txus Vidorreta, entrenador del Laguna Tenerife, va protagonitzar un final polèmic en la victòria del seu equip davant del Hiopos Lleida per 91-88. El tècnic local va ser expulsat per una doble tècnica i, després del partit, va saltar a la pista per celebrar la victòria i encarar-se amb el públic lleidatà mentre els feia el gest d’'anar-se’n a dormir'.

El partit va estar marcat per la tensió i les constants protestes de Vidorreta. Malgrat la derrota, l’Hiopos Lleida va estar a prop de donar la sorpresa, però li va faltar encert en els últims llançaments de tres punts. Amb aquest resultat, el conjunt català encadena la seua quarta derrota consecutiva.

Declaracions postpartit dels entrenadors

En la roda de premsa posterior al partit, Encuentra va parlar sobre la seua enganxada amb Txus Vidorreta durant el partit i en acabar. “Les imatges parlen per si soles. Soc nou en la categoria, però m’havien avisat del que podia passar. No em sorprèn el que ha passat i crec que ha quedat retratat”, va dir. A més, en ser qüestionat sobre la seua actitud, va deixar clar que “ha estat excel·lent i crec que no tots poden dir el mateix. Jo a Vidorreta no li he dit res en tot el partit i ell mi sí i a més faltant al respecte”.

Vidorreta va respondre a la polèmica i va dir que la seua expulsió va venir provocada perquè “Encuentra ha enviat Rafa Villar a escoltar el que deia als meus jugadors en l’Instant Replay, una cosa que no havia vist en la meua vida i que m’ha semblat molt lletja.” A més, va afegir que “després del partit, Encuentra m’ha empès i Joaquín Prado m’ha insultat. Jo sol he fet el gest que fa Stephen Curry per celebrar i després d’això he cregut que havia de repetir-ho més vegades”.

Nou jugador per a l’ Hiopos Lleida

D’altra banda, el club lleidatà ha anunciat que el base neerlandès Keye van der Vuurst s’incorpora a la plantilla, on arriba cedit pel Joventut de Badalona, tal i com ha avançat avui SEGRE.

Van der Vuurts, que complirà 23 anys el 29 d’aquest mes i mesura 1,91 metres, va ser el primer fitxatge que va fer el Joventut per a aquesta temporada i va firmar un contracte, segons va anunciar el club badaloní quan el va fitxar, per tres temporades. Tanmateix, malgrat que estava cridat a jugar un paper important a l’equip, no està tenint minuts amb l’entrenador Dani Miret, per la qual cosa el Joventut ha decidit cedir-lo al club lleidatà que, tal com va informar SEGRE el mes de novembre passat, ja havia establert contactes amb la Penya interessant-se per la seua disponibilitat per a vindre a Lleida.

El neerlandès no era la primera opció de l’Hiopos Lleida per a la posició de base, ja que la seua preferència era l’islandès Elvar Fridriksson, però el seu fitxatge es va truncar per les traves de l’equip en el qual estava jugant, el Maroussi grec. La direcció esportiva del club lleidatà ja havia començat a valorar altres opcions, veient que l’opció de l’islandès es complicava, entre elles la de Van der Vuurst que finalment ha estat la que podia tancar-se de forma més ràpida.