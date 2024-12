“Cruyff va ajudar a canviar la mentalitat de Catalunya”

El lleidatà Ramon M. Piqué debuta literàriament amb El Contracte, la història del fitxatge de Johan Cruff pel FC Barcelona el 1973, un esdeveniment històric amb el qual l’autor defensa que, a més de ser clau per crear les bases del Barça triomfador que va arribar després, amb el mateix Cruyff com a entrenador i creador del Drem Team i els seus successors a la banqueta, des de Frank Rijkaard a Pep Guardiola, va ser decisiu perquè “va ajudar a canviar la mentalitat de Catalunya. Va ajudar a construir un país que no existia”, ja que, explica, “vam passar de l’habitual avui patirem, al sortiu i gaudiu”. Piqué el presentarà aquest dijous (19.00), a la llibreria Caselles.

Ramon M. Piqué (21-8-1980), que va deixar Lleida per estudiar Comunicació Audiovisual a l’Autònoma i que actualment dirigeix la seua pròpia agència de comunicació i publicitat, Tractor, explica que ha volgut explicar aquesta història des de “la meua admiració pel personatge. Em va enganxar perquè és una història que sempre m’ha cridat l’atenció”. Destaca el paper fonamental d’Armand Carabén, que va ser gerent del Barcelona entre 1970 i 1973, home imprescindible per portar a bon port una operació que va torpedinar el mateix Estat franquista espanyol, i pare de David Carabén, que ha treballat en els actes del 125 aniversari i amb qui Piqué té amistat des de fa anys. “En la història de Catalunya aquestes operacions mai no han sortit bé i en aquest cas, sí que va sortir”, explica, recordant que els contactes amb Cruyff van començar el 1969, no es va tancar el fitxatge fins a l’estiu del 1973 i que no va debutar fins a l’octubre. Aquella temporada 1973-74 el Barça guanyava la Lliga, cosa que no passava des de feia 14 anys.

Explica els detalls d’una operació que va ajudar a crear l’actual Barça i el paper d’Armand Carabén

El seu equip, l’Ajax, el va voler vendre al Madrid, però Cruyff va voler fitxar pel Barça. “Tenia un conflicte permanent amb l’autoritat. No fitxaria per qui li diguessin, ho faria per qui volia ell. I no era com ara, que tots volen jugar al Barça. Llavors no era un equip guanyador i a Espanya hi havia una dictadura”.

Carabén, casat amb una holandesa, Marjolijn van der Meer, va entaular amistat amb els Cruyff i va ser decisiu per tancar l’operació. “Cruyff tenia una imatge d’estrella del rock, va posar Jordi al seu fill, quan no es podia per traves legals i va entendre molt ràpid on era i es va solidaritzar amb els represaliats. A més d’una estrella del futbol, va ser una icona social i cultural i Carabén representava el català obert i emprenedor”.