El Català d'ACELL reunirà 155 esportistes a les Borges

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Campionats de Catalunya de la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACELL) tornaran a la seua cita anual aquest diumenge a les Borges Blanques, que des del 2012 acull les disciplines de tenis taula i bàdminton. En total s’espera una participació de 155 esportistes, 121 en la disciplina de tenis taula (trenta-nou dones i vuitanta-dos homes), quatre més que en l’edició passada, i trenta-quatre en la de bàdminton (tretze noies i vint-i-un nois), que també ha patit un increment de tres representants en un any.

La competició tenística, que arriba a la trenta-vuitena edició al Centre de Tecnificació, comptarà amb la participació d’un total de disset clubs, amb representació de les quatre províncies. Barcelona serà la més freqüentada amb set entitats (Fundació Privada Auria, Taller Escola Barcelona-TEB, ASPADI, Fundació Privada Atendis, E.E. ACELLBNA, Fundació Sant Tomàs i Club Bàsquet Martorell), seguida amb quatre de la de Tarragona (Fundació Villablanca, Club Esportiu Solc, CE Alba de Reus i Fundació Estela) i Lleida (Acudam de Mollerussa, Alba de Tàrrega, Aspros de Lleida i L’Estel de Balaguer), mentre que Girona tindrà dos clubs (CPNS Mare de Déu de Montserrat i El Vilar Club Esportiu). Entre les quatre entitats lleidatanes aportaran 34 esportistes, 27 en la categoria masculina i 7 en la femenina.

Hi participaran l’Acudam de Mollerussa, Alba de Tàrrega, Aspros de Lleida i L’Estel de Balaguer

Pel que fa al bàdminton, que arriba a la vint-i-novena edició al Pavelló Francesc Macià, compta amb una inscripció de cinc entitats, SO Andorra, Acudam de Mollerussa, Fundació Privada Aspros de Lleida, El Vilar de Malgrat de Mar, el Club Esportiu de Blanes i el Club Esportiu Solc de Tarragona, que competiran en els nivells avançat, intermedi i inicial, tant en categoria masculina com en femenina, així com en la modalitat de bàdminton adaptat. La representació local serà d’onze esportistes.