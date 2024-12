Triomf per ser colíders

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va tancar un 2024 històric amb una soferta i treballada victòria a la pista del Bembibre lleonès (1-3), que li permet acabar l’any dalt de la classificació, amb un triple empat a 27 punts juntament amb el Palau de Plegamans i el Gijón, en una temporada en què cada punt és or, ja que no hi ha play-off i el títol de Lliga serà per a l’equip que sumi més punts al final de la competició. Acaba d’aquesta manera per al Vila-sana un any que ja quedarà per sempre en la seua història, a l’haver conquerit, l’estiu passat, el seu primer títol, la Supercopa d’Espanya.

El Vila-sana, que també té com a objectiu una Copa per a la qual ja estan classificades, la Lliga i la Champions, competició en la qual ja porta dos subcampionats consecutius, no es podia permetre cedir més punts després del revés que va patir el 23 de novembre davant del Fraga (1-3), la seua única derrota en la competició domèstica. Tenia davant el Bembibre, equip en el qual juga la lleidatana i exjugadora del club Laura Porta i que, malgrat trobar-se en una posició baixa a la classificació, és un rival complicat, especialment a la seua pista, com va demostrar ahir.

El pròxim partit de les del Pla serà el 4 de gener rebent el Palau de Plegamans a la Champions

L’equip el qual entena Lluís Rodero va sortir a conquerir tan aviat com fos possible la victòria i només va necessitar 35 segons per fer el seu pimer gol. La internacional i campiona d’Europa i del Món amb Espanya, Victòria Porta, va anotar el 0-1 a l’aprofitar una mesurada centrada de Luchi Agudo. Semblava el camí perfecte per a un triomf fàcil, però no ho va ser en absolut. El seu domini no es va transformar en gols, va concedir a més moltes ocasions al Bembibre, que l’equip lleonès no va transformar gràcies a la gran actuació de Sandra Coelho. No va tancar el partit i gràcies a la fortalesa defensiva va poder sumar tres punts que són d’autèntic or.

Se li hauria pogut complicar el matx amb un penal que no va aconseguir transformar Beatriz Pereira i cada arribada de l’equip local era un ensurt per a la portera portuguesa del Vila-sana, que va tornar a estar a un nivell altíssim. Al minut 19 l’equip del Pla d’Urgell va ampliar el seu avantatge. Laura Pastor va transformar un penal que va suposar el 0-2, però tampoc aquest gol no va permetre a l’equip de Rodero estar tranquil. Al contrari, va concedir diverses arribades abans del descans.

A la segona part l’equip lleidatà va sortir decidit a sentenciar el xoc, però ni Victòria Porta ni Dana Antón no van poder ampliar la renda en les ocasions més clares que va tenir l’equip. L’encert seguia sent esquiu a les lleidatanes que, almenys, es mantenien fermes al darrere, gràcies al bon treball defensiu i a l’actuació de Sandra Coelho.

El rellotge era un gran aliat de les jugadores del Pla d’Urgell. El temps passava sense que el marcador es mogués. A falta de tres minuts per al final, al minut 47, Luchi Agudo va marcar el 0-3 amb el qual semblava que moria el partit. Però no va ser així. Al 48, Gisela Vicente va fer l’1-3 amb el qual va demostrar que el Bembibre no es rendia, però ja no hi havia temps per evitar la derrota. A falta de pocs segons Laura Pastor va fallar una falta directa i el partit va arribar al final.

“El millor és el resultat, perquè està clar que no hem fet el millor partit”, admetia ahir l’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, satisfet per tancar l’any a dalt de la classificació”. “A més que ha estat un viatge llarg, cosa que ja sabíem, el tren ha arribat amb molt de retard i amb prou feines hem tingut temps per escalfar”, va lamentar. “No hem fet tampoc el nostre millor partit, però hem guanyat, que és el que compta”, va afegir l’entrenador.

“Hem concedit moltes ocasions al rival, més de les que el cap de setmana passat va tenir el Fraga. Ens han arribat moltes vegades i nosaltres hem fallat molt davant de porta”, va lamentar. “Però per això dono molt valor a la victòria. Són tres punts molt importants en un partit en el qual no hem estat bé. També és important que sapiguem tirar endavant aquest tipus de partits”, va afegir.

“No pot servir d’excusa, però la pista no estava bé i l’important és que acabem l’any a dalt de la classificació. Hem de veure la part positiva, ens n’anem de vacances amb els deures fets. Hem fet la feina, ha estat un bon any, ens n’anem contentes i ara hem de descansar una mica pensant a tornar amb tota l’energia en el partit de Champions del 4 de gener davant del Palau de Plegamans”, va afegir el tècnic del conjunt del Pla d’Urgell, que va destacar “el gran treball que estan fent les dos enormes porteres que tenim, Anna Salvat i Sandra Coelho”, va concloure.