El Cadí no aixeca el cap

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La victòria de fa una setmana davant de l’Araski, que trencava una ratxa de sis derrotes consecutives, no va servir com a esperó per a un Cadí la Seu que ahir va tornar a mostrar la pitjor cara en la derrota a la pista del Baxi Ferrol (67-61), un rival directe per la permanència que veu com s’allunya a dos victòries. Les lleidatanes, que es mantenen fora de la zona de descens per un triomf, només van ser millors en el segon quart, que van tancar amb vuit punts de renda, però a la segona part es van desinflar davant d’un rival més regular i encertat.

El partit va començar molt travat i amb moltes imprecisions pels dos bàndols, que van rivalitzar en pèrdues (4-4), si bé les del Ferrol van estar molt millor en el rebot (12 captures a 6), la qual cosa els va permetre segones opcions per enviar durant pràcticament tot el primer quart, que va tancar amb quatre punts a dalt (13-9). Les d’Isaac Fernández s’estaven mostrant molt toves en defensa i no tenien fluïdesa en atac, on els costava molt anotar.

Al segon quart la situació va millorar i al Cadí se’l va veure més còmode. Va apujar la intensitat defensiva i el seu atac va ser més fluid, destacant sobretot Baines, amb cinc punts, inclòs un triple, i Murekatete, que va començar a imposar la seua llei a la zona amb dos cistelles gairebé seguides. Tot això per capgirar el marcador amb un parcial de 4-12 que va obligar el tècnic local a parar el partit amb 17-21 al marcador. Les locals, malgrat estar negades en el tir lliure (3 de 8 en aquest període) i des de la línia de 6,75 (1 de 5), van reaccionar de la mà de Melia i es van situar a només dos punts (24-26). Ara era Fernández qui havia de demanar temps mort per reordenar el joc del seu equip, que va tornar a pista molt més endollat. Un triple d’Aguilar i una cistella al pal baix de Baines, ja totalment recuperada de la lesió a l’ull, va situar la diferència en sis punts, que va acabar sent de vuit al descans després d’un rebot ofensiu que va fer bo Anna Palma (25-33).

El Baxi Ferrol va tornar dels vestidors amb una altra cara i es va posar de nou en el xoc gràcies a un parcial de sortida de 7-2 que va reduir les diferències (32-35) i va obligar el tècnic urgellenc a parar ràpidament el partit. El Cadí va recuperar aire amb dos cistelles de Murekatete i Gervanisi (32-39), però no va tenir continuïtat en el joc i el quadre del Ferrol ho va aprofitar per capgirar el marcador, liderat per una estel·lar Claire Melia. La pivot irlandesa va fer estralls a la zona lleidatana i amb nou punts seguits va ser clau perquè el Ferrol recuperés el comandament al final del tercer quart (47-45), davant d’un Cadí que va tornar a cometre els errors del primer període, fallant cistelles molt clares.

En l’últim assalt la igualtat es va imposar, i també les imprecisions pels dos bàndols, amb atacs molt desordenats i molt poc encert en el tir, la qual cosa va fer que el marcador es mantingués molt ajustat i amb avantatges molt curts per a unes i altres. El domini de Murekatete a la zona va mantenir a la superfície el Cadí (52-53), que durant els últims minuts es va diluir a causa dels nervis. Melia va tornar a aparèixer i al costat de l’exurgellenca Gala Mestres, autora d’un triple decisiu, van situar el Baxi Ferrol amb el màxim avantatge en tot el duel, sis punts (59-53).

Les urgellenques ho van intentar, però la seua precipitació les va condemnar, de manera que van permetre a les ferrolanas anar massa vegades al tir lliure, des d’on van acabar segellant una victòria que manté el Cadí la Seu vorejant la zona de descens.

Fernández denuncia insults constants del públic

■ El tècnic del Cadí, Isaac Fernández, va denunciar a la roda de premsa posterior el tracte rebut per l’afició local que estava darrere de la banqueta lleidatana. “Felicito el Ferrol per la victòria, crec que sobretot durant la segona part han estat millors que nosaltres, i també el club per l’ambient, però no fa falta insultar. Durant gran part del partit, hi havia gent darrere de la nostra banqueta que s’ha dedicat a insultar-nos constantment. No ho he fet mai, soc zero polèmic, però crec que s’han passat tres pobles”, va afirmar visiblement enutjat.Sobre el matx, va comentar que “la nostra primera part ha estat bona, però a la segona hem començat una altra vegada com gairebé sempre. Al tercer quart hem perdut més pilotes en quatre minuts que durant tota la primera part, sense control ni davant ni enrere i jugant a compte del que ens deixaven, i evidentment així és molt difícil guanyar fora de casa”.