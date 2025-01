El Força Lleida censura la irrupció d'un aficionat a la pista i els insults davant del Girona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Força Lleida va condemnar ahir la invasió de la pista per part d’un aficionat local durant el partit de dissabte entre l’Hiopos Lleida i Girona, que va acabar amb derrota per un ajustat 85-90, a banda d’anunciar que emetrà un informe a l’ACB per deixar constància del seu malestar amb els àrbitres. També va denunciar que un treballador de l’Instant Replay System (IRS), aliè al club, estava mirant el partit Barbastre-Barça de Copa a través d’un telèfon mòbil. “Denunciem públicament qualsevol llançament o actitud agressiva que es visqui a l’Espai Fruita Barris Nord. En aquests casos, s’expulsarà l’espectador/a del pavelló”, va assenyalar el club en relació amb el moment en què un espectador va entrar a la pista per adreçar-se a l’àrbitre Alberto Baena. L’aficionat, expulsat del Barris Nord, s’exposa a una sanció d’entre 3.001 i 60.000 euros i a la prohibició de l’accés a qualsevol recinte esportiu de 6 mesos a 2 anys segons la Llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport. “El Força Lleida és un club que treballa des del respecte i condemnem rotundament qualsevol tipus d’insult cap a jugadors, àrbitres, aficionats.. sigui al pavelló o a través de les xarxes socials. Els insults no ens representen”, va afegir l’entitat.

“Un partit de bàsquet és un treball que mereix un respecte i ahir, a la taula d’àrbitres, no es va respectar. Treballadors de l’IRS (Instant Replay), aliens al club, estaven mirant un partit de futbol al mòbil. En aquest cas, des del Força Lleida emetrem un informe a l’ACB sobre la situació i la falta de respecte que suposa no només per als equips que jugàvem, sinó per a la Lliga i la mateixa ACB”, va manifestar sobre l’incident de l’IRS. “Emetrem un altre informe a l’ACB per deixar constància del nostre malestar amb el controvertit criteri arbitral que vam viure ahir durant tot el partit”, va afegir el Força Lleida amb referència a la polèmica actuació arbitral, que va acabar amb Encuentra expulsat.

D’altra banda, el Barça va perdre ahir a la pròrroga contra el Joventut (90-91) i es complica la Copa, mentre que el Corunya va caure amb el València (91-99) i el Granada, en el seu duel contra el Gran Canària (82-97).