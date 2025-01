Problemes per a Eduard Pons

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Sort dispar per als tres pilots lleidatans que participen en el Dakar 2025. Eduard Pons va tenir ahir seriosos problemes mecànics en la primera part de la crono de 48 hores. Una avaria als frens el va obligar a parar al campament B de l’especial, al qual va arribar amb problemes, a l’espera de l’arribada de l’assistència i de veure si pot prosseguir avui amb la competició. Isidre Esteve, per la seua part, molt millorat del procés gripal que el va afectar dissabte, va poder pilotar a bon ritme i arribar al quart bivac, situat al quilòmetre 608, amb 359 encara davant. I en camions, Jordi Esteve no va sortir ahir, després que en l’etapa de dissabte patís la ruptura d’un maniguet i la pèrdua d’una roda. “Volem aprofitar aquesta doble jornada de diumenge i dilluns per reparar el camió i reincorporar-nos a la cursa dimarts”, explicava a SEGRE el pilot lleidatà.

En cotxes, Carlos Sainz, vigent campió del ral·li més exigent del món, va patir la bolcada del seu cotxe en una duna quan havia completat la meitat dels 600 quilòmetres d’aquesta primera jornada maratoniana. El madrileny i Lucas Cruz van necessitar ajuda per col·locar el seu Ford del dret i després no van dubtar a arrancar peces i carrosseria per poder rodar. Amb mig cotxe, el quatre vegades campió del Dakar va reprendre la ruta pel desert a Bisha però al final va perdre prop d’una hora amb un Yazeed al-Rajhi líder provisional en espera que conclogui avui l’etapa.

En motos, l’australià Daniel Sanders, amb KTM, va acabar la jornada líder, al marcar un temps de 7:47:00, 40 segons menys que el nord-americà Ricky Brabec (Honda), defensor del títol, i 3:51 sobre el botsuanès Ross Branch (Hero), vigent campió del món.

Eduard Pons, amb el seu copilot Jaume Betriu, van iniciar la crono amb molt bon ritme, però van patir primer una fallada en l’electroventilador, que va provocar un sobreescalfament del motor, la qual cosa els va obligar a parar per reparar l’avaria, i els va fer perdre molt temps. Van aconseguir seguir endavant, però van començar a patir llavors problemes als frens del seu Taurus T3 Max, per la qual cosa van haver d’abaixar el ritme fins a arribar al campament B, situat al quilòmetre 521 dels 967 de què consta l’etapa i la segona zona de descans de les sis habilitades per l’organització. Pons estava al lloc 21 de la seua categoria Challenger i el 15 de la general provisional.

Isidre Esteve es mostrava satisfet al final de la jornada, ja que el seu Toyota Hilux, amb el qual va partir des del lloc 69, va avançar més de 40 posicions i figurava el 34 de la classificació provisional. “Em trobo una mica millor, m’estic recuperant. Hem pogut arribar al quilòmetre 600 de la crono de 48 hores, la qual cosa està molt bé. Estic content amb el ritme, he pogut rodar més com a mi m’agrada. El cotxe va molt bé i l’equip està treballant formidablement”, explicava el d’Oliana, que participa en el Dakar per vintena ocasió.

“Sortíem molt enrere i els primers 80 quilòmetres hem tingut molta pols. No podíem córrer, però hem començat a avançar gent i, cap al quilòmetre 100, ja hem pogut rodar bé i ràpid. Tinc molta confiança a trobar-me bé i poder pilotar com m’agrada. Segur que així podré córrer molt més, amb un ritme cada vegada més alt”, va afegir.

Laia Sanz: “Anar-se’n a casa el primer dia, i així, dol més”

Laia Sanz no podrà complir el somni de finalitzar el Dakar per 15 ocasió consecutiva. Encara que va intentar reparar el vehicle, després de l’accident que va patir en la jornada de dissabte, finalment ha hagut d’abandonar perquè la reparació no podia garantir la seguretat dels ocupants i la FIA no la va autoritzar a continuar. “El que he fet fins ara en aquests 14 Dakars ha estat molt bèstia. Ho valoro molt. Segurament tocava anar-se’n a casa per estadística, però que sigui el primer dia i d’aquesta manera, dol més”, explicava ahir en una compareixença davant dels mitjans de comunicació.