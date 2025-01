El Lleida fitxa el davanter Sergio Buenacasa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida ha incorporat a les seves files el davanter centre aragonès Sergio Buenacasa Alba com a segon reforç del mercat d'hivern. El futbolista, de 28 anys i 1,82 metres d'alçada, arriba procedent del Terrassa FC per aportar gol i experiència a la davantera de l'equip lleidatà en la seva lluita per aconseguir els objectius de la temporada.

Nascut a Saragossa el 1994, Buenacasa es va formar als planters del Real Zaragoza i del FC Barcelona abans de començar la seva trajectòria com a professional. Al llarg de la seva carrera, el nou jugador del Lleida CF ha vestit les samarretes de clubs com el CD Teruel, el CF La Nucía, l'Hércules CF, el RCD Mallorca, el Málaga CF o el Barakaldo CF, entre d'altres, acumulant experiència a Segona B i Tercera Divisió.