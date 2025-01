Les xifres que evidencien la irregularitat de l’Hiopos Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida acumula unes estadístiques d’acord amb la irregularitat que està mostrant fins a la data. A ningú no li sorprèn que actualment sigui el segon equip de la Lliga que més triples firma per partit, 10,5 de mitjana, només superat pel València (13,5), però al seu torn és el que menys anota de dos punts, amb només 18 cistelles encertades per partit. Així mateix, és el tercer en recuperacions (9) i el setè en assistències, però és el cinquè que més pilotes perd (14,6). En rebots també hi ha diferència, ja que és el cinquè en captures ofensives (11,3) però el catorzè en defensa (23,4).

Granada i Corunya cauen contra Madrid i Baskonia i segueixen amb quatre victòries

D'altra banda, el Saski Baskonia va superar per un ampli 114-66 el Leyma Corunya i manté vives les seues opcions per posar-se a la pròxima Copa del Rei, mentre que el Reial Madrid va guanyar per 79-84 en la seua visita a la pista del Coviran Granada, amb remuntada in extremis inclosa, en dos partits corresponents a la jornada 14 de la Lliga Endesa. Aquests resultats mantenen gallecs i andalusos amb quatre victòries, a una de l’Hiopos Lleida.Al Fernando Buesa Arena, els vitorians només van patir a l’inici, ja que es van posar al davant quan Timothé Luwawu-Cabarrot i Chima Moneke van anotar els seus primers punts. De fet, a la conclusió del primer quart ja anava el Baskonia 22-12 amunt. La renda vitoriana va créixer i va créixer fins a anar-se’n al descans amb un 55-23 que ho va deixar tot vist per a sentència.Molt més soferta va ser la victòria del Reial Madrid. Noua i Bamforth van comandar l’atac del Granada, que va gaudir de rendes de gairebé 10 punts. Però després de veure’s 53-38 per sota mediat el tercer període, el conjunt blanc es va recompondre de la mà de Campazzo i Hezonja, culminant la remuntada. La victòria situa el Madrid tercer amb 11 victòries, empatat amb La Laguna Tenerife.