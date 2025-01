Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jordi Esteve va tornar ahir a Lleida després d’afrontar la seua onzena aventura al Dakar, la vuitena sobre un camió i que no va poder acabar com s’havia proposat, arribant a la meta. De fet ho va fer, va ser el quinzè camió a creuar la línia d’arribada de l’última etapa, però ja estava desqualificat perquè una avaria el dia anterior li va obligar a gastar el quart joker, una espècie de vida que tenen els corredors i que els permet arribar al bivac, reparar i preparar els vehicles per començar la següent etapa. “No estic decebut perquè ha estat per un tema de reglament, que està ben aplicat, però hem demostrat que tant nosaltres com el vehicle tenim capacitat per completar les etapes entre els 15 primers, que és on volíem estar, i només un problema mecànic al final ens ha impedit aconseguir l’objectiu. Quan és per una cosa així no pots estar decebut amb el teu treball. Estic dolgut i satisfet alhora”, va reconèixer.

Només tenia tres jokers i a la primera etapa ja en va consumir dos per una avaria al final de la jornada que li va fer perdre més de dotze hores. “Vam començar amb mal peu. Vam perdre una roda i això ens va penalitzar molt, perquè vam gastar dos dels tres jokers que teníem, un per completar l’etapa fora de temps i el segon per no poder començar la següent a l’hora. Quan vaig baixar del camió i vaig veure que ens faltava una roda i que el vehicle s’aguantava per l’eix vaig pensar que allà ho perdíem tot. Gràcies a l’equip que tenim, el Tibau Team, que està molt preparat, vam poder reparar i seguir”, explica.

Esteve, que sí que va acabar el seu primer Dakar amb moto el 2002, té clar que tornarà l’any que ve. “La idea és tornar, està clar. El pla és fer la Baja Aragó al juliol i un ral·li al Marroc per arribar més preparats al Dakar. Ara ja veus que la gent ens respecta una mica més perquè estàs allà i competint”, va apuntar.