El Barça estudia jugar el clàssic en un altre país

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça es planteja traslladar el clàssic a un gran estadi europeu. Malgrat que la capital catalana continua sent la primera opció, el club estudia la possibilitat de disputar el Barça-Madrid fora d’Espanya en cas que les obres del Camp Nou no acabin a temps per a l’11 de maig i Montjuïc deixi d’estar disponible, segons va revelar la cadena SER.

Internament, al club blaugrana aquesta és la data marcada al calendari per a la tornada a casa, després de renovar la seua estada a Montjuïc fins a finals d’abril i de difícilment poder allargar-la més pels concerts previstos per al maig a l’Estadi Olímpic (els Rolling Stones volen iniciar la seua gira a Barcelona).

De moment, el club barcelonista vol continuar treballant intensament amb l’objectiu de disputar el partit al Camp Nou, però amb un pla B. En cas que el Barça vulgui activar l’opció de jugar a l’estranger, tant la Lliga com la Reial Federació Espanyola de Futbol hauran de donar el vistiplau. Segons va explicar Antón Meana al programa Què t’hi Jugues, des de la RFEF no posarien cap inconvenient al fet que el partit es jugués a l’estranger.

Ronald Araujo renova fins al 2031

El FC Barcelona va anunciar ahir la renovació fins al 2031 del central uruguaià Ronald Araujo, que s’ha convertit en el líder de la defensa blaugrana els últims anys, després de firmar un nou contracte per allargar una relació que va començar el 2018. El defensor va arribar a Barcelona procedent del Boston River de Montevideo per jugar al Barça B.

“Portar la Supercopa a l’Aràbia? No ho veig”

Una altra de les futbolistes que va parlar sobre la idea de la RFEF de portar la Supercopa a l’Aràbia és la centrecampista del Barça Patri Guijarro: “Portar la Supercopa fora d’Espanya i a un país que no respecta les dones? No ho veig”, va dir. D’altra banda, el Reial Madrid serà el rival del Barça a la final de la Supercopa al vèncer ahir la Reial Societat (3-2).