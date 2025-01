Victòria d'or in extremis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va sumar la primera victòria de la segona volta, en el segon partit d’aquesta, i en el primer dels del Pla d’Urgell davant la seua afició en aquest 2025. Els homes de Moha el Yaagoubi van superar el Sabadell B, de nou amb Conrad Garcia a la banqueta del filial arlequinat, amb un doblet de Jofre Graells, pitxitxi del grup cinquè de la Tercera RFEF amb 14 gols. El gol de la victòria va arribar en un final agònic i després d’una bona jugada individual del davanter de Guarda-si-venes, que va batre el porter del Sabadell B amb una rematada que va entrar amb suspens a la porteria visitant i que va desencadenar la bogeria al Municipal d’Esports de Mollerussa en l’últim dels cinc minuts d’afegit que va assenyalar el col·legiat del partit, Pol Fonts, del comitè de Tarragona.

Va ser un matx en què el Mollerussa va anar de més a menys, malgrat competir i fer un gran inici, i un final somiat de partit. Al minut 4, Adrià González, el davanter referencia del filial arlequinat, va buscar inquietar en els primers compassos Marc Arnau, el porter del Mollerussa, que va agafar la pilota amb molta seguretat. Un Arnau que, en la seua tercera titularitat, va mostrar una destacable actuació amb parades que van salvar en diverses fases del duel els del Pla d’Urgell. Després del primer avís visitant, el Mollerussa aconseguia obrir espais al centre del camp, on Guillem Porta, en el seu retorn al Mollerussa, va ser el responsable per qui van passar moltes de les pilotes en la construcció del joc de l’equip de Moha el Yaagoubi. En una d’aquestes arribades dels locals, el Sabadell B recuperava la pilota des de la línia defensiva i amb la solidesa que caracteritza els del Vallès Occidental. Tanmateix, al minut 8, el Sabadell, que volia crear una nova jugada per sorprendre un Mollerussa que pressionava de forma intensa i molt alta en tres quarts de camp, va cometre un error imperdonable a la sortida de pilota. Sergi Vives, central cedit pel Sant Andreu, es va equivocar. Jofre Graells, el més llest de la classe, li va prendre la pilota i va superar el porter sabadellenc, Oriol Ciurans, per fer l’1-0. El màxim golejador de la categoria va demostrar el seu gran moment de confiança, i a partir d’allà el Mollerussa va demostrar estar més còmode en el partit amb el control de la pilota, i buscant passades entre línies a prop de l’àrea del Sabadell, on Lamin Juwara, que tornava d’una lesió, va poder fer el 2-0 en una jugada en la qual la banqueta dels del Pla d’Urgell va demanar penal per mans d’un defensa del Sabadell B, que va desviar la pilota direcció a córner. Als locals els va semblar que el jugador visitant ho havia fet amb la mà. Al minut 30, i precisament després d’un córner del Mollerussa, Camara, del Sabadell, va enviar una passada llarga cap a Adrià González que, llançat al contraatac, es va plantar sol davant de Marc Arnau, que es va fer gran en el mà a mà amb el davanter arlequinat per evitar un possible 1-1, en la que va ser l’ocasió més clara dels visitants al primer temps.

Després de passar pels vestidors, Jofre Graells va donar l’ensurt al minut 46 després de caure a terra en una pilota dividida amb un defensa del Sabadell B. El Mollerussa no va estar fi en el segon temps, quan els visitants van mostrar una millor versió i van ser verticals, sobretot amb un joc més atrevit per les bandes. Una vegada superada l’hora de joc, Moha el Yaagoubi va moure la banqueta amb les entrades del capità, Xavier Puiggròs Putxi i el jove atacant, Jordi Puig, que van aportar múscul i desvergonyiment a l’equip per evitar que arribés més tard que aviat l’empat de l’equip de Conrad Garcia. Amb el pas dels minuts, van sorgir els dubtes al Mollerussa, que no podia encadenar tres passades seguides per plantar-se a prop de l’arc d’Oriol Ciurans i tenir opcions per sentenciar el partit. Quan faltaven cinc minuts per al final dels 90 reglamentaris, el visitant Moha Es Sahel va culminar una bona combinació per fer l’1-1. El Mollerussa no va perdre la cara, i Jofre Graells es va posar l’equip a l’esquena. Després d’esquivar dos rivals, va anotar un gol que va desfermar la bogeria al Municipal i que significa tres punts claus per a l’equip.

L’entrenador del Mollerussa, Moha el Yaagoubi, va mostrar la seua satisfacció en la victòria davant del Sabadell B (2-1), que permet al seu equip escalar fins a l’onzena posició amb 23 punts, quatre de places de play-off, i cinc del descens. “No hem perdut la cara al partit. Ens hem avançat en la nostra primera ocasió clara, i a partir d’allà, en el segon temps crec que l’equip ha anat acusant el desgast, i el rival també va estar més organitzat, perquè té jugadors molt dinàmics, tècnics i ràpids a l’espai. En els duels a prop de l’àrea rival són determinants i ho han demostrat, perquè amb les tres oportunitats que ha tingut el Sabadell, una és l’1-1”, va assegurar el tècnic. Moha va considerar que l’equip està millorant en diversos aspectes, entre els quals l’efectivitat de cara a porteria: “L’equip està cada vegada més encertat, malgrat que hauríem pogut ser més precisos en certes fases del partit en què vam tenir opcions per fer la sentència”, va detallar l’entrenador.

“Som un equip que vol centrar el seu joc per tancar el rival a la seua àrea. Davant teníem un rival que s’ajunta molt bé i que ha arribat a ser perillós en atac”, va concloure el tècnic del Mollerussa, que diumenge (17.00 hores) visita el Reus FC Reddis, el líder de la Lliga.