Presenten l'AEM-Barça del 5 de febrer: “Serà un partit històric, una jornada inoblidable”

“Serà un partit històric, una jornada per no oblidar.” El president de l’AEM, Paco García, va agrair al Lleida CF i a la Paeria les facilitats per jugar al Camp d’Esports durant la presentació de la semifinal AEM-Barça de la Copa Catalunya de dimecres vinent 5 de febrer (19.00), que suposarà el primer partit femení a l’estadi des de la final de la Copa de la Reina del 1998 entre l’Atlètic Màlaga i el Lagunak navarrès i el primer que jugui un equip lleidatà. Marc Torres, adjunt a la presidència del Lleida CF, i Jackson Quiñónez, regidor d’Esports, van acompanyar García en la roda de premsa que va tenir lloc en un Camp d’Esports que el president de l’AEM espera que “s’ompli amb almenys 5.000 o més espectadors”. En aquest sentit, va comentar que hi ha expectació per aquest històric matx que, va dir, “serà un gran espectacle i un reconeixement per al nostre club”, amb 1.250 entrades venudes ja dilluns, que va ser el primer dia que es van posar a la venda.

Les entrades per assistir a aquest duel costen 5 euros a les grades dels Gols, 10 a Lateral i 15 a Tribuna, i es poden adquirir a través del web www.aemlleida.com i també a les taquilles del camp una hora abans del partit.

A més, l’AEM ha convidat centres educatius i equips de base dels diferents clubs i entitats de la ciutat i comarques.

La festa que es pretén portar a terme començarà molt abans de l’inici del xoc, ja que a les 16.30 estarà habilitada una Fan Zone.

Marc Torres va dir que “quan vam saber d’aquest partit vam oferir l’estadi a l’AEM i ens vam posar a la seua disposició per a tot el que calgui per a l’organització i que es pugui viure una veritable festa”.

Per la seua part, Jackson Quiñónez va assenyalar que “és un esdeveniment molt important per a la ciutat i per al territori i a la Paeria ens afegim a aquesta gran festa. És un partit històric perquè juga per primera vegada un equip femení de la ciutat al Camp d’Esports i, a més, davant del millor equip del món”.

El tècnic de l’AEM Rubén López, en clau esportiva, va dir que el seu equip “sortirà a competir com sempre fins i tot sabent que és el millor equip del món. Els diré a les meues jugadores que es diverteixin perquè potser mai tornem a viure una cosa igual”.

D’altra banda, l’AEM aprofitarà el matx com a preliminar de la celebració del seu centenari (1925-2025). L’acte principal tindrà lloc a l’abril a la Seu Vella i el club ha designat com a ambaixadora del futbol femení a Lleida Laia Rogel, presidenta de l’associació d’empresàries AP! Lleida.