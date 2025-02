Triomf d'or

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu es va regalar ahir una enorme dosi d’optimisme a l’aconseguir una victòria d’autèntic or contra el Baxi Ferrol (73-49), en el partit en el qual van debutar les recents incorporacions, Coulibaly i Yurena Díaz, rebudes ambdós amb una gran ovació per part de l’afició urgellenca. L’equip d’Isaac Fernández segueix en zona de descens, però amb sis victòries, empatat amb els quatre equips que té davant –Euskotren, Ensino, Araski i Celta– i amb un encontre menys, el que té pendent davant del Joventut el proper dia 19.

La sortida a pista del Cadí va ser demolidora. Els dos primers tirs a cistella els van convertir Murekatete i Soler i el parcial de 4-0 no va deixar de créixer. Amb 11-0 passats els cinc minuts de partit, el tècnic de l’equip gallec, Lino López, va demanar temps mort. Però la ferida per la qual es dessagnava el Ferrol va continuar sense tancar-se. El Cadí, amb un joc ràpid, perfecte en defensa i gran encert en atac, dominant els rebots, va augmentar la diferència amb cistelles de Gervasini i Murekatete i, després de dos triples de Ridard i Raventós, el parcial era d’un escandalós 21-0 a 3.29 per al final del quart. Isaac Fernández va fer sortir llavors Coulibaly –Yurena Díaz ho va fer a poc més de dos minuts per al final del partit–. El Ferrol va anotar la seua primera cistella a tres minuts per al final del període, que es va tancar amb un contundent 25-6.

El Cadí va començar igual d’endollat en el segon quart, amb dos cistelles de Mandic i d’Aguilar, que ampliaven la renda a vint punts, 29-9. Va començar a guanyar en encert l’equip rival amb triple de Sánchez, però el parcial va tornar a ser local i el matx va arribar al descans amb 43-19.

En el tercer quart el Baxi Ferrol va intentar tancar la defensa i va collar més les lleidatanes, que continuaven mantenint una renda còmoda, amb Ridard, Murekatete i Raventós molt encertades –fins a cinc jugadores del Cadí van assolir els dobles dígits en anotació–. Encara que el quart el va guanyar el Ferrol (10-17), es va arribar al període definitiu amb un còmode 53-36. A l’últim quart, una cistella inicial de Coulibaly i un triple de Ridard van acabar amb les esperances del rival (58-36, a 6.50). El Cadí no va patir en cap moment i es va emportar un gran triomf. I molt còmode (73-49).