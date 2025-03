Bruna Odina: “Me n’alegro per mi i per les noies que estan com jo”

La jugadora del Pons Lleida, Bruna Odina, jugarà aquest divendres davant l’Alcoi (9.00) el partit de quarts de final de la Minicopa, després que dimecres fes marxa enrere la Federació Espanyola i modifiqués la normativa perquè puguin jugar equips mixtos i no exclusivament masculins. “Va ser tota una sorpresa, la veritat, que canviessin la normativa perquè amb prou feines quedaven dos dies i ja m’havia fet a la idea que no podria jugar amb els meus companys. Per sort, la Federació ha rectificat i s’ha adonat que era una cosa injusta i incomprensible”, va explicar ahir la Bruna en declaracions a aquest diari, mentre es preparava la bossa de viatge per anar a Calafell amb els seus companys.

La jugadora de 14 anys, que estudia tercer d’ESO a l’Institut Manuel de Montsuar, va dir que estava “molt contenta, però no només per mi, sinó per totes les noies que es puguin trobar en el meu cas”, i va agrair “les gestions i el suport del club i de totes les persones que han fet força” perquè la Federació Espanyola reflexionés i fes marxa enrere.

La Bruna va poder assistir ahir al partit del primer equip i va complir un somni al ser present en una Minicopa en la qual, tal com ella subratllava, “no tots els equips la poden jugar perquè la primera plantilla s’ha de classificar per a la Copa del Rei”. Per això, considera que “hauria estat una decepció no poder jugar amb els meus companys. Em sento part de l’equip i que arribi una competició especial com aquesta em fa una il·lusió especial”. A més de jugar a l’infantil mixt del Pons Lleida, que dirigeix Carles Trilla, també ho fa al Fem15, que entrena Pol Besora, i fins i tot s’exercita amb el primer equip femení. “M’entreno quatre dies a la setmana. Els dilluns amb l’infantil A mixt i amb el sènior femení. Els dimarts descanso i els dimecres estic amb el Fem15. Els dijous i divendres torno a entrenar- me amb l’infantil mixt i els caps de setmana jugo amb els dos, l’infantil i el Fem15. El club fa el possible per quadrar horaris i que pugui jugar amb els dos equips”, va explicar. No oculta que el seu somni és poder arribar a jugar al primer equip femení. “És molt il·lusionant tenir un primer equip femení al club perquè així tenim un referent. Tant de bo un dia hi hagi els dos equips, el masculí i el femení, a l’OK Lliga”, va manifestar.

La Bruna va començar practicant pàdel quan tenia 5 anys, després va jugar a futbol, però li agradava patinar i va provar l’hoquei. “Estudiava a l’Escola Alba i allà hi havia el que era llavors coordinador del Llista, el Marsu (Marc Soler) i ens va dir als alumnes si volíem provar l’hoquei. Hi vaig anar i em va agradar. Durant un temps patinem i després comencem l’aprenentatge amb l’estic. És un esport difícil perquè combines dos coses, però m’encanta