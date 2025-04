L’Atlètic Lleida no pot amb el plantejament defensiu del Peralada (0-0)

Publicat per aleix blanch Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida rebia a casa al Peralada en un duel de la zona alta de la classificació, els lleidatans arribaven com a tercers classificats mentre que els gironins com a quarts. Els de Gabri Garcia buscaven la victòria per continuar posant pressió al Girona B i intentar arribar a la segona posició.

La primera part ha tingut poques ocasions. El Peralada ha optat per blindar-se defensivament i buscar que l’Atlètic Lleida generes el mínim d’ocasions possibles. El plantejament els hi ha sortit a la perfecció, l’única ocasió de perill l’ha tingut Marcel Samsó en engaltar una voleia que ha blocat el porter del Peralada Aitor Mújica. La nota negativa del primer temps ha estat la lesió del jugador del Peralada Marc Rodríguez que ha hagut de ser substituït per problemes a la cama esquerra.

La segona part ha continuat amb la tònica de la primera part, l’Atlètic Lleida sent dominador del joc i el Peralada buscant la seva oportunitat al contraatac. La pilota parada s’ha convertit en una opció per intentar trencar la igualada al marcador. A la sortida d’un córner una sèrie de rebots entre Nil Sauret i Alcalà no han acabat de trobar porteria. Fins als darrers instants del partit els del Segrià no han trobat opcions d’arribar a la porteria rival. A partir del 80 hi ha hagut un seguit d’oportunitats que no han acabat amb gol. Dues tímides rematades de cap de Moró i Unai Jodar han set les més clares. L’última del duel l’ha tingut de nou Moró, on després de diversos rebots el seu xut final no ha trobat porteria. Finalment, el partit ha acabat 0-0.

Amb aquest resultat l’Atlètic Lleida continua en la tercera posició amb 49 punts. El pròxim partit dels de Gabri García serà diumenge vinent a les 12.00 al Ramón Farrús contra la Montañesa.