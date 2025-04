Torna la carrera més popular

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La Cursa de Bombers de Lleida tornarà avui després de sis anys d’absència amb una edició especial, la desena, marcada per la solidaritat i la inclusió. Sota el lema La Flama Segueix Viva l’esdeveniment s’iniciarà a les 10.00 hores i comptarà amb una xifra rècord de 2.500 participants per convertir-se en la carrera més multitudinària de la ciutat.

Aquesta popular cursa, que sortirà de Fira de Lleida i provocarà alteracions en el trànsit pel centre de la ciutat i Cappont, torna amb el suport de l’Associació Aremi, que ajuda persones amb paràlisi cerebral o dificultats motrius. El recorregut es podrà fer en les habituals distàncies de 5 i 10 km i també n’hi haurà una d’1 quilòmetre pensada per a tothom i que es disputarà una vegada acabades les dos primeres. Ahir, com a preàmbul, es van celebrar a les Basses les carreres infantils, que eren no competitives, amb 700 nens i un vessant solidari amb Down Lleida.