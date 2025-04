Luis Pereira i Marc Torres, ahir durant la roda de premsa per explicar la situació del club. - JORDI ECHEVARRIA

El concurs de creditors torna a planar sobre el Camp d’Esports. A finals de la temporada 2009-2010 el fins llavors màxim accionista de la Unió Esportiva Lleida, Tatxo Benet, va traspassar la propietat del club a Anabel Junyent que, a les dos setmanes de fer-se’n càrrec, va portar l’entitat a acollir-se a la llei concursal “després d’una anàlisi intensa i detallada de la situació economicofinancera”.

Es va obrir llavors un llarg procés. El jutge va nomenar tres administradors concursals per fer-se càrrec de la gestió econòmica. Aquests van determinar que el deute de l’entitat, inicialment de 20 milions, era de 28, amb Agència Tributària i Seguretat Social com principals creditors. La situació va provocar la desaparició de la històrica UE Lleida, club nascut el 1939 i amb dos passos per Primera divisió.

El maig del 2011, un any després d’iniciar-se el concurs de creditors, el jutge va dissoldre la Societat Anònima Esportiva (SAE) en què s’havia convertit el club el 1992 i va ordenar-ne la liquidació. El mateix jutge va defensar, a petició dels administradors, que el club que agafés el relleu havia de seguir a Segona B, malgrat l’opinió absolutament contrària de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), que defensava que eren ells que devien de determinar qui ocuparia la plaça vacant.

El jutge va procedir a subhastar la Unitat Productiva, és a dir, la plaça, que va anar a parar el Lleida Esportiu el juny del 2011. El concurs va seguir al jutjat. Els administradors van considerar que Benet i la seua junta eren responsables de la fallida i el novembre del 2014 va començar el judici que el març del 2015 va exonerar de responsabilitat Benet, al considerar que la fallida va ser “fortuïta”.