Neyder Lozano, atès pel fisioterapeuta rival al no tenir-ne el Lleida pels problemes econòmics

Davant la situació econòmica, tal com va avançar SEGRE , el fisioterapeuta del Lleida, Joan Eritja, va abandonar la disciplina de l’equip i, per tant, no va acudir al partit.

Així, l’equip lleidatà es va presentar sense responsable mèdic autoritzat per atendre els jugadors sobre el terreny de joc, cosa que va provocar que Neyder Lozano, que es va doldre del genoll del qual ja es va lesionar l’any passat, hagués de ser atès pel fisioterapeuta del Badalona Futur, Lluc Carmona, que durant el partit va haver de sortir al camp a preocupar-se pels jugadors de tots equips.