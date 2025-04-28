ELS
La salvació, més a prop
El Mollerussa goleja un Prat ja descendit amb un hat-trick de Lamin Juwara i gols de Roger Coll i Jordi Puig. Los de Kiku Parcerisas poden segellar la permanència diumenge al camp de la Grama
El Mollerussa va aconseguir un triomf contundent al Municipal que li dona confiança de cara a les dos últimes jornades de Lliga, en les quals depèn de si mateix per continuar sent equip de Tercera RFEF. Els de Kiku Parcerisas van guanyar ahir un Prat que la setmana passada ja va consumar el descens de forma matemàtica després de perdre al Sagnier davant de l’Hospitalet (2-1), i que jugarà la temporada que ve a la Lliga Elit.
Lamin Juwara va demostrar galons amb un hat-trick en deu minuts de joc, amb un gol de penal en el 37, un bon gol arran d’una indecisió defensiva visitant tan sols un minut després, i en el 47 després de robar l’esfèric al porter del Prat, Aleix Ruiz, dins de l’àrea, on va acabar definint com millor sap el davanter amb passat al Lleida. Coll (10’) i Puig (63’) van ser els altres dos golejadors del matí al Municipal.
El Mollerussa va començar el partit una mica desconnectat i va deixar jugar al Prat, que va arribar a la primera mitja hora amb més d’una ocasió a prop de l’àrea de Marc Arnau amb perill. Lamelas va tenir la més clara en el minut 17 amb un tret potent que Arnau rebutjava amb molta seguretat a córner. A partir d’allà, el Mollerussa va millorar el seu joc i després d’una bona combinació entre Raúl Ronda i Carlos, Roger Coll va rebre la pilota a la frontal i va acabar batent l’arc del Prat amb una rematada creuada a què no va poder arribar Aleix Ruiz (10’). El jugador reusenc suma, amb aquest, quatre gols en les últimes quatre jornades i confirma que està sent un jugador important en aquest últim tram de temporada per a l’equip de Kiku Parcerisas.
El Prat insistia malgrat el marcador advers i arribava més a àrea contrària, però va tornar a ser castigat. En el minut 21, el central Jordi Buyreu va haver de ser substituït per lesió i va entrar Héctor Rodríguez. Els potablava trobaven espais a la zona de tres quarts i a pilota parada també van tenir opcions. Miguel Fernández va tirar una falta directa que va blocar Arnau sense problemes.
En els millors minuts del Prat, va arribar el segon del Mollerussa. Lamin Juwara va rebre una pilota aèria. El davanter del Mollerussa estava d’esquena a porteria i va rebre un cop d’un defensa visitant. L’àrbitre va assenyalar la pena màxima i va ser el mateix Lamin l’encarregat de transformar-la (36’). Quan els jugadors locals encara estaven celebrant el 2-0, el Prat va pagar cara una nova badada amb la pilota i, després d’efectuar-se el servei des del cercle central, el mateix Lamin va recuperar la pilota i va driblar el porter del Prat per transformar el 3-0 just abans del descans.
Després del pas pels vestidors, i malgrat comptar amb un avantatge còmode, el Mollerussa va sortir amb més energia i va guanyar molts duels individuals i pilotes dividides, sobretot al centre del camp. En una d’aquestes jugades, Héctor Rodríguez, defensa del Prat, va cedir la pilota a Aleix Ruiz, que en l’intent de descarregar-lo cap a un altre company va topar amb Lamin Juwara, que li va prendre la pilota per segellar una gran actuació amb el seu hat-trick, que va desencadenar l’eufòria a la banqueta dels del Pla d’Urgell.
Amb el 4-0, el Prat va perdre solidesa en el joc i a nivell defensiu. En el minut 63, Carlos Martínez va provar sort amb un tret des del punt del penal que va rebutjar Ruiz. En el rebot, Jordi Puig, que ho havia intentat en minuts anteriors amb un parell d’arribades, es va estirar per enviar l’esfèric al fons de les xarxes i fer el 5-0. El resultat a favor més ampli del Mollerussa aquesta temporada, que pot valer una salvació. Els del Pla d’Urgell poden acabar de segellar el seu objectiu diumenge al camp de la Fundació Esportiva Grama (11.45).