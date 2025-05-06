El Lleida es dona 10 dies per definir el seu futur: o arriba capital o es liquida el club
Es posa com a data límit el dia 15 per tancar l’entrada d’inversors
Una vegada acabada la temporada a Segona RFEF diumenge, el futur del Lleida CF continua sent tota una incògnita, amb el president Luis Pereira sense donar resposta als gestors de l’entitat a Lleida, que estan treballant a contrarellotge per tancar l’arribada de nous inversors i han establert el dijous de la setmana que ve, dia 15, per definir el seu futur.
Segons ha pogut saber SEGRE, el club es dona aquests deu dies per culminar les negociacions amb els grups interessats a invertir en el club, que puguin donar resposta a la crítica situació econòmica que ha posat l’entitat al caire de la desaparició, amb els treballadors del club, la plantilla i el cos tècnic del primer equip sense cobrar amb normalitat des del mes de gener.
Liquidar l’entitat
Si llavors no s’ha arribat a un acord perquè entri nou capital al club, els actuals gestors treballen amb la idea de començar els tràmits per liquidar l’entitat, tenint en compte que no s’ha presentat el preconcurs de creditors que es va anunciar en una roda de premsa conjunta del president, Luis Pereira, i l’adjunt a la presidència, Marc Torres, el 4 d’abril.
Pereira continua sense contactar amb els dirigents de l’entitat a Lleida des de mitjans del mes passat, segons les fonts consultades, ni tampoc ha donat explicacions a la plantilla i al cos tècnic, que avui donaran per finalitzada la seua temporada després de reunir-se amb el director esportiu, Raúl Fuster, i altres membres del club.
A partir d’ara, els jugadors podran reclamar les quantitats que se’ls deuen –aproximadament quatre mesos– a través de la Comissió Mixta d’AFE.
Aval
Les fonts del club consultades per SEGRE van explicar que l’aval de 156.000 euros que va aportar a la Federació per afrontar la present temporada podria valer per assumir gran part del deute amb la plantilla. Si el club troba els inversors necessaris per evitar el tancament, haurà d’assolir un pacte per reparar els deutes amb la plantilla abans del 30 de juny en el cas que s’obri la Comissió Mixta a través d’AFE, ja que si no ho fa seria castigat amb el descens de categoria.