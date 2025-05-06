ESPORTS
Vila-sana, l’equip d’un municipi de 753 habitants que domina el món
El club, fundat el 2003, guanya a l’Argentina el Mundial de Clubs, el seu segon èxit
L’equip d’hoquei del Vila-sana, nascut en una petita població del Pla d’Urgell, de 753 habitants segons les dades del cens més recent, s’ha coronat com el campió del Mundial de Clubs Femení d’hoquei, competició antigament coneguda com a Copa Intercontinental. Una gesta sens dubte amb molt pocs precedents.
“De cap manera m’hauria imaginat el 2003, quan vam fundar el club, que ara, 22 anys després, estaríem on som i com a campions del Mundial de Clubs”, explicava ahir Ramon Porta, president del CP Vila-sana, l’endemà d’haver coronat esportivament el món de l’hoquei femení des d’una població de 753 habitants. La gesta la va firmar el club del Pla d’Urgell a la ciutat argentina de San Juan (més informació a les pàgines 4 i 5), al derrotar el Fraga per 3-5. Vila-sana i Fraga, club també amb notable presència lleidatana, van arribar a la competició antigament coneguda com a Copa Intercontinental com els dos millors equips d’Europa, després d’haver disputat l’any anterior la final de la Champions que va caure del costat oscenc. Ambdós equips, separats per tot just 60 quilòmetres, es van jugar el títol a 10.000 quilòmetres i van guanyar les lleidatanes.
Esports
Les imatges de la final del Vila-sana al Mundial de clubs d'hoquei patins femení
clara liáñez
“Vam començar amb un equip i ara en tenim quinze”, afegeix Porta, que recorda que el CP Vila-sana va nàixer com una necessitat. “No hi havia res i vam pensar a fer alguna cosa perquè els nens i nenes poguessin fer esport a Vila-sana. Un amic, que era directiu del club d’hoquei de Mollerussa, ens va dir que per què no fèiem hoquei i ells ens van ajudar al principi amb els patins i els estics”, afegeix.
Passats 22 anys, aquell incipient club s’ha convertit en un dels referents a nivell mundial. Ja ha guanyat dos títols, la Supercopa d’Espanya l’estiu passat i el Mundial de Clubs aquest cap de setmana i, prèviament, havia perdut una final de la Supercopa i dos de la Champions, caient en dos d’aquestes finals per penals. “Hem arribat a dalt, però hem hagut de picar molta pedra”, rememora Porta, que recorda que aquest cap de setmana passarà a la història del club perquè “hem guanyat un triplet. No només s’ha conquerit el Mundial de Clubs, els nostres equips de Fem 11 i Fem 15 s’han proclamat campions de Catalunya. Sens dubte és un gran èxit i demostra que el club té un gran futur al davant”, destaca.
Amb quatre argentines dins de l’equip, totes de San Juan –Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez–, afirma que “ens hem sentit com casa. Ens han tractat de forma excel·lent”, i explica que la presència de samarretes del Vila-sana a les grades obeeix al fet que “hem repartit fins a 500 samarretes que havíem fet expressament per a aquesta competició. Som un club que tracta bé la gent i quan dones també reps”, afegeix.
El creixement continuat del club els ha portat a disposar aquest curs d’un pressupost de 300.000 euros, del qual “el 50% es destina a la base”, i, quant al finançament, assenyala que “tenim subvencions per part de les institucions, com tots els clubs, però també tenim el suport de prop de 70 empreses col·laboradores, bàsicament del Pla d’Urgell”.
Esports
Campiones del món
EVA CORTIJO
Jaume Caballé: “El que ha fet aquest equip és extraordinari”
Jaume Caballé, alcalde de Vila-sana, no va parar ahir d’atendre trucades de felicitació per la gesta aconseguida per l’equip femení d’hoquei. “Estem molt contents, és un orgull ser avui de Vila-sana”, explica. “El que ha fet aquest equip és extraordinari. Han arribat al màxim, el títol de campiones del món de clubs”, afegia, encara que recordava que per arribar aquí “s’ha picat molta pedra”, mentre que es mostrava satisfet perquè “el futur de l’hoquei està assegurat, ja que aquest cap de setmana també els equips de Fem 11 i Fem 15 han aconseguit el títol de campiones de Catalunya de les seues categories”. “Avui som el poble més mediàtic”, va concloure.
L’ajuntament prepara avui rua i una recepció tot just arribar
L’ajuntament de Vila-sana va iniciar ahir mateix els preparatius per oferir a l’equip la recepció que es mereix per la seua gesta, encara que primer hi haurà una rua pels carrers de la població, partint de la plaça de les Casetes fins al consistori. L’equip va sortir ahir des de Sant Juan cap a Mendoza, per agafar un avió cap a Sao Paulo, i té previst aterrar a Barcelona sobre les 18.10, per la qual cosa l’arribada a Vila-sana s’espera a partir de les 20.00.
Lluís Rodero no vol que les celebracions s’allarguin durant la setmana, ja que dissabte, amb poc temps de descans, l’equip juga partit de Lliga a la Corunya, per la qual cosa han de partir a la ciutat gallega divendres.
Televisio i streaming
L’arribada a Vila-sana de les campiones, a Lleida Televisió
REDACCIÓ