Encuentra: "És el partit perfecte per acomiadar-nos de l’afició"
El tècnic de l’Hiopos Lleida celebra rebre un rival d’entitat com Unicaja "sense la pressió de jugar-nos la salvació" i deixa clar que competiran el millor possible en l’última jornada davant del Girona
L’Hiopos Lleida es prepara per disputar el seu últim partit a casa de la temporada rebent a l’Unicaja de Màlaga, actual campió de la Copa del Rei, amb la il·lusió d’acomiadar-se de l’afició donant una bona imatge davant d’"un dels millors equips d’Europa", en un partit que els lleidatans afronten amb la permanència assegurada.
"És el partit perfecte per poder acomiadar-nos de la nostra afició d’aquesta temporada que ha estat tan intensa, amb la sort de no estar jugant-nos la salvació", ha manifestat el tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, en la roda de premsa prèvia al partit.
L’entrenador ha destacat que jugar sense la tensió d’haver d’assegurar la permanència els permetrà disfrutar més del partit i s'ha mostrat molt content per haver aconseguit ja l’objectiu principal de la temporada: "Si al principi de temporada ens haguessin dit que arribaríem a aquests últims partits amb la salvació assegurada, ho hauríem firmat tots, perquè jo sempre havia dit que tot es decidiria en l’últim moment", ha afirmat.
Polèmica amb el Granada
A més, el tècnic també ha estat preguntat per les recents declaracions del president del Covirán Granada, Óscar Fernández, dubtant que el conjunt lleidatà pugui guanyar a Girona en l’última jornada, un fet imprescindible per a la permanència del conjunt nazarí. En la línia del que va expressar a SEGRE Albert Aliaga, president del club, Encuentra s'ha liminat a dir que "si vol dubtar de la nostra professionalitat, allà ell. Nosaltres tenim molt clar que ens queden dos partits i que ho volem fer bé en els dos. La temporada són 34 partits i en posa cadascú al seu lloc. No tot va d’un partit".
Rival de nivell
D’altra banda, ha reconegut el repte que suposa enfrontar-se a un rival de l’entitat de l’Unicaja. "Tenen molt bons jugadors, estan molt ben entrenats, tenen un munt de recursos tàctics, són capaços d’adaptar-se a qualsevol estil de partit",ha destacat el tècnic, que ha fer broma que "d’Unicaja, tot em fa por". De fet, ha subratllat que s’enfronten "a l’actual campió de la Copa del Rei" i ha valorat la seua capacitat física, el seu tir exterior i les seues múltiples opcions tàctiques.
L’entrenador també ha indicat que, en tenir ambdós equips els seus objectius complerts (Unicaja ja té assegurat el factor pista en el play off), el partit podria servir per provar noves variants tàctiques: "És possible que vulguin provar alguna cosa i nosaltres també volem provar una cosa diferent", ha dit. De fet, ha reconegut que "davant d’Unicaja, guanyes un partit de cada 20, perquè són millors que nosaltres en molts aspectes. Però, en no jugar-nos res a nivell classificatori, ens podem permetre el fet de provar algunes coses per incomodar-los que segurament no intentaríem si hi hagués aquesta pressió de jugar-te la salvació".
Suport de l’afició
Encuentra, a més, ha volgut destacar el paper fonamental de l’afició en la consecució de la permanència: "Han estat una peça clau de l’èxit de la permanència d’aquest any, igual que els últims anys", ha recalcat, a més d’animar que la gent vagi al partit malgrat la coincidència amb l’Aplec. "És una festa molt llarga i diumenge al matí és un bon moment per desconnectar una mica dels Camps Elisis i vindre al Barris Nord a veure un gran partit. Si fa tres anys ens haguessin dit que jugaríem contra un equip així, no s’ho hauria cregut ningú", ha conclòs.