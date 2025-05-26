De la llotja a la grada d’animació: el president de l’Hiopos Lleida va viure amb el Nucli Bordeus el partit contra l’Unicaja
Albert Aliaga es va unir als aficionats en l’últim partit de la temporada a casa, on l’equip lleidatà es va acomiadar amb derrota i amb un final emotiu
El president de l’Hiopos Lleida, Albert Aliaga, va sorprendre tots en abandonar la seua habitual ubicació a la llotja per viure l’últim partit de la temporada a casa contra l’Unicaja des de la grada d’animació. Abillat amb la samarreta distintiva del "Nucli Bordeus", Aliaga va voler experimentar en primera persona l’ambient que ha convertit a l’afició lleidatana en un dels grans descobriments de la temporada a l’ACB.
El gest del màxim mandatari del club pot interpretar-se com un reconeixement al paper fonamental que ha jugat l’afició en l’èxit de la permanència de l’equip el seu any de debut en la màxima categoria. Els seguidors bordeus s’han convertit en un autèntic sisè jugador, com demostren les vuit victòries aconseguides al Barris Nord davant les tres aconseguides a domicili durant aquesta temporada.
Un comiat agredolç davant d’Unicaja
La Lliga ACB va abaixar aquest diumenge al teló en el Barris Nord amb una derrota davant d’Unicaja (69-98) que, malgrat la contundència del marcador, va tenir caires emotius. El conjunt malagueny va demostrar la seua superioritat en un partit intranscendent per a la classificació, però que va servir perquè l’afició local acomiadés diversos jugadors que no continuaran la pròxima temporada.
Entre els comiats més sentits va destacar la de Kenny Hasbrouck, un dels herois de l’ascens, que va ser mantejat pels seus companys en finalitzar el partit entre els aplaudiments del públic. L’afició també va aprofitar per demanar a crits la continuïtat d’una altra de les seues estrelles amb càntics de "Batemon queda’t!" que van ressonar a tot el pavelló.
El valor de l’afició en la permanència
L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, no va dubtar a destacar el paper crucial de l’afició: "Ha estat clau en l’esdevenir de la temporada i del projecte. Hem posat Lleida al mapa del bàsquet i també quant a ambient. S’ha vist en molts vídeos que al Barris es respira una festa i tant de bo puguem aconseguir encara més i fer més soroll, aquest és l’objectiu per a la temporada que ve".
Últim compromís a Girona
L’Hiopos Lleida tancarà definitivament la temporada dijous vinent 23 de maig a les 20:30 hores en la pista del Girona, i no divendres com estava inicialment previst. L’avançament ha estat possible gràcies que el conjunt gironí, malgrat perdre ahir davant del Barça (97-74), va assegurar la seua permanència en l’ACB a causa de la derrota del Granada a Madrid, per la qual cosa el partit manca ja de transcendència classificatòria.
Esports
L'Hiopos Lleida preveu mantenir el preu dels abonaments per a la pròxima temporada
Xavier Pujol